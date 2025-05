Qual o santo de hoje, 21 de maio? Veja a oração de Santo André Bóbola

No dia 21 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de Santo André Bóbola, jesuíta polonês conhecido por sua coragem missionária em meio aos conflitos religiosos do século XVII. Seu testemunho de fé o tornou um dos mártires mais venerados da história cristã e símbolo de resistência diante do ódio religioso. Ele morreu de forma cruel em 1657, sem renegar a sua fé, sendo reconhecido posteriormente como o “Apóstolo da Lituânia”.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 21 de maio?

O santo celebrado neste 21 de maio é Santo André Bobola, considerado padroeiro da Polônia, dos missionários e dos que sofrem perseguição religiosa.

Sua vida foi marcada por intensa atividade missionária em regiões devastadas por guerras e divisões religiosas, especialmente entre católicos e ortodoxos. Seu trabalho de evangelização levou à conversão de muitos fiéis e gerou grande resistência de grupos cismáticos.

Qual é a oração de Santo André Bobola?

Ó glorioso Santo André Bobola, apóstolo incansável e mártir da fé,

que enfrentastes tormentos com coragem e amor por Cristo,

intercedei por nós, para que sejamos firmes na fé e corajosos no amor.

Ajudai-nos a testemunhar o Evangelho com ousadia,

e alcançai-nos as graças que com confiança vos pedimos.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo.

Amém.

Quem foi Santo André Bobola?

Santo André Bobola nasceu em 1592, no Palatinado de Sandomir, na atual Polônia, em uma família nobre e profundamente católica. Entrou para a Companhia de Jesus aos 21 anos, destacando-se como professor e missionário, com forte carisma e habilidade para tocar os corações pela Palavra de Deus. Sua aparência era marcante: de baixa estatura, barba longa e olhar acolhedor, irradiava bondade e firmeza espiritual.

Atuando principalmente na Lituânia, converteu comunidades inteiras ao catolicismo. Em uma época de conflito entre a Polônia e a Rússia, tornou-se alvo da hostilidade dos cismáticos ortodoxos. Foi preso pelos cossacos russos, torturado com extrema crueldade — teve a pele arrancada, foi queimado e mutilado — e martirizado por não negar sua fé cristã. Seu martírio foi descrito pela Igreja como um dos mais atrozes já documentados.