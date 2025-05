Qual o santo de hoje, 20 de maio? Veja a oração de São Bernardino de Sena

No dia 20 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Bernardino de Sena, frade franciscano italiano que se destacou como grande pregador do século XV. Ele é reconhecido como padroeiro dos publicitários, comunicadores e anunciadores da Palavra. Também é invocado por missionários, evangelizadores e todos aqueles que trabalham com comunicação na Igreja.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 20 de maio?

O santo celebrado no dia 20 de maio é São Bernardino de Sena, um frade franciscano italiano conhecido por sua poderosa oratória e dedicação à evangelização. Ele é considerado padroeiro dos publicitários, comunicadores e pregadores, por sua habilidade de anunciar o Evangelho com clareza e alcance.

São Bernardino também é lembrado como exemplo de fé, simplicidade e devoção ao nome de Jesus, sendo uma inspiração para todos que se dedicam à missão de comunicar a Palavra de Deus.

Qual é a oração de São Bernardino de Sena?

Ó Deus,

que destes ao presbítero São Bernardino de Sena o amor pelo Nome de Jesus,

acendei sempre em nossos corações a chama de vosso amor.

Por suas preces,

fazei que o Nome do Vosso Filho se torne para nós fonte de força e proteção.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Amém.

Quem foi São Bernardino de Sena?

São Bernardino nasceu na cidade de Massa Marittima, Itália, no ano de 1380. Perdeu a mãe aos três anos e o pai aos sete, sendo criado por tias que o educaram na fé cristã. Estudou na Universidade de Sena e, aos 22 anos, optou por abandonar a vida secular para ingressar na Ordem dos Franciscanos.

A fama de Bernardino como comunicador da fé o levou a ser reconhecido como o padroeiro dos publicitários e comunicadores. Após uma vida de dedicação, adoeceu e faleceu no dia 20 de maio de 1444, sendo canonizado apenas seis anos depois, em 1450, pelo Papa Nicolau V. Seu túmulo está na Igreja dos Franciscanos, em Áquila, na Itália.