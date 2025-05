Qual o santo de hoje, 01 de maio? Veja a oração de São Hugo de Grenoble

No dia 01 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Hugo de Grenoble, bispo e confessor. O santo é considerado padroeiro dos doentes mentais e também é invocado por líderes religiosos que buscam força espiritual em tempos de crise.

Quem é o santo do dia de hoje, 1º de maio?

Nesta segunda-feira, 1º de abril, a Igreja Católica celebra a memória de São Hugo de Grenoble, bispo e confessor. Conhecido por sua vida de profunda espiritualidade e compromisso com a reforma da Igreja, São Hugo é lembrado como um dos principais incentivadores da vida monástica na França, especialmente por seu apoio à fundação da Ordem dos Cartuxos.

Nomeado bispo da cidade de Grenoble ainda jovem, Hugo governou a diocese com sabedoria e humildade durante mais de 50 anos, sendo reconhecido por seu zelo pastoral e forte oposição à corrupção dentro da Igreja. Ele foi canonizado apenas dois anos após sua morte, pelo Papa Inocêncio II, em 1134.

Qual é a oração de São Hugo de Grenoble?

“Ó Deus, que destes a São Hugo, vosso servo fiel,

o espírito de sabedoria e fortaleza para governar com justiça o rebanho a ele confiado,

concedei-nos, por sua intercessão, buscar com ardor a santidade e servir com fidelidade à vossa Igreja.

Que seu exemplo de humildade, pureza e zelo nos inspire a viver de maneira íntegra diante de vós.

Por Cristo, nosso Senhor.

Amém.”

Quem foi São Hugo de Grenoble?

São Hugo nasceu no ano de 1053, na França, e desde jovem demonstrou grande inclinação para a vida religiosa. Aos 27 anos foi nomeado bispo de Grenoble, cidade onde enfrentou muitos desafios, incluindo a decadência moral do clero e a resistência à reforma da Igreja. Seu episcopado ficou marcado pela firmeza na defesa da fé e pela promoção de reformas que buscavam a renovação espiritual do povo e do clero.

Um dos maiores legados de São Hugo foi o apoio dado a São Bruno de Colônia, fundador da Ordem dos Cartuxos, permitindo que este se instalasse com seus seguidores nas montanhas da Cartuxa. Esse gesto contribuiu diretamente para o surgimento de uma das ordens mais austeras e contemplativas da história da Igreja.

São Hugo faleceu em 1º de abril de 1132, e seu exemplo de vida continua a inspirar fiéis em todo o mundo, especialmente aqueles que buscam equilíbrio entre ação pastoral e contemplação espiritual.