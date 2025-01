Por que não pode lavar o cabelo hoje (29/01)? Entenda a superstição que envolve a data

Com a celebração do Ano Novo Chinês, que ocorre nesta quarta-feira (29/01), uma tradição curiosa vem chamando a atenção de quem busca prosperidade, sorte e boas energias para 2025. Segundo a superstição, para começar o ano da serpente com o pé direito, deve-se evitar lavar o cabelo no primeiro dia do novo ciclo.

A tradição diz que lavar os fios no primeiro dia do novo ciclo pode “despachar” a boa sorte e a abundância que o ano reserva. Para preservar as energias e atrair um ano cheio de realizações, também deve-se evitar varrer a casa ou jogar o lixo fora, de acordo com a superstição.

Para os adeptos dessas tradições, o foco deve estar em atrair boas vibrações, renovando as energias e mentalizando desejos para o ano que se inicia, afinal, independentemente de onde você esteja no mundo, o Ano Novo Chinês pode ser é oportunidade de alinhar suas intenções para o resto de 2025.

Qual animal do horóscopo chinês rege o ano de 2025?

O novo ciclo, que tem início nesta quarta-feira (29/01) e se estende até 16 de fevereiro de 2026, será regido pela Serpente de Madeira, segundo o zodíaco chinês, onde cada ano está associado a um dos doze animais que compõem um ciclo de doze anos. A última vez que a Serpente de Madeira liderou o ano foi em 1965.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)