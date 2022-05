Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, quinta-feira (12/05)

O horóscopo do dia desta quinta-feira (12/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu signo:

Áries

Apesar das dificuldades, o dia será de recompensas. Você verá que os seus esforços não serão em vão. Acredite!

Touro

O tempo será de reflexão. Tire as dúvidas da sua mente. Crie um tempo, ao logo do seu dia, para analisar seu futuro e as pretensões de médio e longo prazo.



Gêmeos

O tempo será de escolhas, mas antes de iniciar algum projeto, procure finalizar tudo que está em andamento. Também não deixe de lado seus momentos de lazer. Equilíbrio é tudo.



Câncer



O dia será de conexão, com amigos e familiares. Tire suas ideias do papel. Trace melhor os seus planos e oportunidades de ganhos financeiros.

Leão



Saiba ser flexível e tolerante com as atitudes do outro. Nem sempre as coisas vão sair da forma como se planeja. Não vale a pena viver com intensidade em situações não recíprocas.

Virgem



O tempo será de cobranças na saúde. Tire um tempo para o descanso e melhorar a alimentação. Foque também na sua saúde mental.

Libra

Siga a sua intuição. Não é hora para grandes movimentações financeiras. No amor, saiba silenciar e aproveitar a situação.





Escorpião



Cuidado com a sobrecarga emocional. Divida seus anseios e dores. Nada de solidão, sobrecarrega de tarefas e obrigações que não estavam no plano.

Sagitário



O tempo vai lhe cobrar mais dedicação, seja com estudou ou trabalho. Faça o que estiver ao seu alcance, mas não deixe de finalizar as etapas que lhe cobram. Na amizade, leve sua alegria a quem precisa.

Capricórnio



Bom dia para organização de tarefas. Você estará no centro das oportunidades. Analise, com calma, cada novidade. Mas atenção, nada de projetar grandes planos.

Aquário



Não deixe cm que o medo lhe paralise. Cerque-se de bons pensamentos e boas ações. Foque no que é importante para hoje.

Peixes



Procure aceitar a realidade como ela é, sem justificativas. Às vezes, essa é a melhor maneira para viver em harmonia.