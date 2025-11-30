Horóscopo de hoje 30/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (30/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Faça pressão para que tudo aconteça do jeito que você entende que seria o melhor. Ainda que essa pressão provoque alguns inconvenientes, pelo menos sua presença será sentida e respeitada por isso. É tudo um jogo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há pessoas que sempre encontram um motivo para brigar e discutir, como se isso representasse uma maneira de elas afirmarem suas identidades individuais, mas na prática, só atrapalham e ocupam um lugar desnecessário.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Muito esforço para pouco resultado imediato, dá um desânimo diante desse cenário. Porém, não estacione nesse estado de ânimo, porque vai desaparecer diante das novidades que vêm vindo por aí. Muito animadoras.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Querer fazer parte de um grupo de pessoas é um anseio legítimo, porque agora, neste momento da história da humanidade, o poder individual não será suficiente para dar conta de tudo que acontece. O poder do grupo sim.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As manobras que você pode fazer agora são delicadas e arriscadas, porém, têm o potencial de darem muito certo e, por isso, seria interessante que você se munisse de espírito de aventura e seguisse em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Toda e qualquer negociação ou acordo há de ser registrado de forma oficial, porque a informalidade seria uma vulnerabilidade que, no futuro, retornaria para decepcionar você. Vale a pena cumprir as formalidades.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Você verá, na prática, que as coisas não eram tão assustadoras quanto pareciam antes de você começar a atuar concretamente. Essa tortura interior dos dilemas sempre se resolve com você entrando em ação. É assim.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As conexões que você anda fazendo atualmente vão render muita coisa no futuro próximo e distante. É preciso acomodar sua visão específica dos objetivos na visão das pessoas que entram agora, para evitar conflitos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As certezas são voláteis, mas são certezas mesmo assim. Você pode optar por se agarrar a elas enquanto duram, ou levá-las para casa e amadurecer as ideias até o momento em que sua alma se sinta mais segura.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Melhor não inventar onda neste momento, melhor você se agarrar aos planos em andamento e seguir pela linha do cumprimento de sua parte, independentemente de que as pessoas envolvidas façam o mesmo ou não.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se você não vai ao encontro da vida, a vida virá ao seu encontro. É sempre melhor a gente atuar de forma prática, mesmo que com jeito atrapalhado, porque isso significa ir ao encontro da vida. Esperar nunca dá muito certo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Uma coisa é querer algo e ficar o tempo todo lutando contra as adversidades que obstaculizam o objetivo, outra diferente é ignorar as adversidades e se focar na conquista do objetivo. Prefira sempre a segunda opção.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)