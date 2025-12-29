Horóscopo de hoje 29/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (29/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Nada que você não queira nem tampouco nada que seja contrário ao que a prudência estipular como o melhor caminho, enfim, nada que seja perigoso demais para este momento. Sua alma precisa evitar encrencas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Às vezes a teimosia compensa, mas em geral ela produz transtornos, porque é como se a teimosia de uma pessoa estimulasse a teimosia de todas, e aí, com um cenário cheio de pessoas teimosas, os resultados dão no que dão.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Analise todos os convites, tanto os que as pessoas fizerem quanto os que parecem ser estendidos por essas coincidências que a vida oferece. Analise tudo antes de tomar qualquer decisão, assim evitará encrencas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Tentando fazer a coisa certa, muito provavelmente as pessoas interpretarão que você está fazendo tudo errado. Agora é um daqueles momentos em que é melhor não se precipitar na tomada de qualquer iniciativa.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Preserve a retidão, evitando cair na tentação de cometer infrações, por menores que sejam, em virtude de ganhar vantagem. Preserve a retidão, para que a segurança e a prudência sejam as notas dominantes deste momento.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Tentando fazer a coisa certa, talvez você faça a errada, não por falta de boa vontade e de boas intenções, mas porque o cenário anda meio transtornado e as pessoas não ajudam nem um pouco. Procure a quietude, isso sim.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Arrumar as coisas do seu jeito seria ideal, mas como anda todo mundo transtornado, melhor você fazer concessões e que as coisas saiam como saírem. Resistir ao inevitável não seria uma postura sábia neste momento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Ao menor sinal de contrariedade, em vez de arremeter com força para transcender a situação, procure se adaptar e, se necessário, modificar seus planos conforme as circunstâncias dominantes. Assim será melhor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Evite complicar, ao contrário, simplifique tudo dentro do seu alcance, desde que isso não signifique negligenciar as necessárias medidas de segurança e proteção que devem ser respeitadas. É assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se você não se sente confortável com o andamento dos planos e no seu íntimo imagina que talvez seja melhor modificar tudo, não hesite mais, faça as coisas dentro da margem de segurança que este momento requer.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Seguir a onda da maioria pareceria tirar de cima de suas costas a necessidade de decidir qualquer coisa que o valha, mas seguir a onda não seria, neste momento, uma decisão sábia. Melhor atuar de acordo com a intuição.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nesta parte do caminho, e diante das circunstâncias que você não teria como dominar, é prudente se abster de tomar decisões precipitadas, mas, ao contrário, prefira andar pelo caminho mais seguro possível. Em nome do bem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)