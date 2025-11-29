Horóscopo de hoje 29/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (29/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e a previsão e as reflexões que os astros trazem para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Seria mais certo se você pudesse fazer tudo de acordo com o seu jeito e sua maneira de pensar a vida, mas nesta parte do caminho há ingerências que se tornaram inevitáveis, e uma mistura de coisas é o resultado.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se cada discussão resultasse em esclarecimento, então o mundo seria uma maravilha. Porém, as discussões raramente resultam em esclarecimento, porque nem sequer são diálogos, são pessoas falando de si apenas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Ainda que você tenha de retornar a assuntos que supostamente já deveriam ter sido finalizados, se isso acontecer é porque há coisas que deveriam ser melhor amadurecidas antes de serem publicadas ou manifestadas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As pessoas se reúnem por interesse, por amizade, ou por terem, eventualmente, algum objetivo em comum. De todas as maneiras imagináveis, importante mesmo é que você se congregue a um grupo de pessoas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Há coisas que não dá para imaginar antecipadamente, é preciso entrar em ação e observar os resultados, para ir fazendo ajustes, quando necessários. Evite ficar pensando demais, é melhor você se preparar para a ação.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Tudo precisa ser conversado direito e, se houver acordos, esses precisam ser passados para documentos oficiais que os chancelem. Nesta parte do caminho evite a informalidade, porque as palavras o vento as leva, e não voltam.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os riscos nem são tão grandes assim para merecerem sua angústia. É hora de dominar sua mente, para que não atrapalhe suas decisões nesta parte do caminho. Nunca haverá certeza sobre nada, mas dá para atuar assim mesmo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Deve estar difícil convencer todas as pessoas a se unirem aos seus projetos, porém, vale a pena continuar insistindo nesse sentido, porque as resistências diminuirão e as pessoas acabarão se unindo a você.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O jeito que você tem de fazer as coisas não anda combinando bem com o jeito das pessoas que fazem parte do seu círculo atual de relacionamentos. Porém, em vez de conflito, isso há de resultar em criatividade.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O esforço para manter tudo em ordem vai dar bom resultado, portanto, apesar de sua exaustão e dessa louca vontade de chutar o balde, vale a pena continuar em frente com os planos, sem inventar nada mais por enquanto.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Este é um daqueles momentos em que tudo se encaixa em seus planos, portanto, é essencial que você tenha planos, porque na falta desses, em vez de as coisas encaixarem em seus planos, você encaixará nos planos alheios.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Liberdade completa e incondicional, é isso que sua alma quer. Sendo assim, vale a pena focar-se no que faria ao conquistar essa liberdade, em vez de continuar lutando contra o que parece ser obstáculo para ela.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)