Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 29/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 29 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (29/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e a previsão e as reflexões que os astros trazem para o seu dia.

VEJA MAIS

image Oração forte de Maria Padilha para abertura de caminhos no amor
Confira a prece para pedir um amor à Maria Padilha, a Senhora das 7 encruzilhadas

image Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé
Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido

🔮 Saiba qual é o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Seria mais certo se você pudesse fazer tudo de acordo com o seu jeito e sua maneira de pensar a vida, mas nesta parte do caminho há ingerências que se tornaram inevitáveis, e uma mistura de coisas é o resultado.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se cada discussão resultasse em esclarecimento, então o mundo seria uma maravilha. Porém, as discussões raramente resultam em esclarecimento, porque nem sequer são diálogos, são pessoas falando de si apenas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Ainda que você tenha de retornar a assuntos que supostamente já deveriam ter sido finalizados, se isso acontecer é porque há coisas que deveriam ser melhor amadurecidas antes de serem publicadas ou manifestadas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As pessoas se reúnem por interesse, por amizade, ou por terem, eventualmente, algum objetivo em comum. De todas as maneiras imagináveis, importante mesmo é que você se congregue a um grupo de pessoas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Há coisas que não dá para imaginar antecipadamente, é preciso entrar em ação e observar os resultados, para ir fazendo ajustes, quando necessários. Evite ficar pensando demais, é melhor você se preparar para a ação.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Tudo precisa ser conversado direito e, se houver acordos, esses precisam ser passados para documentos oficiais que os chancelem. Nesta parte do caminho evite a informalidade, porque as palavras o vento as leva, e não voltam.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os riscos nem são tão grandes assim para merecerem sua angústia. É hora de dominar sua mente, para que não atrapalhe suas decisões nesta parte do caminho. Nunca haverá certeza sobre nada, mas dá para atuar assim mesmo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Deve estar difícil convencer todas as pessoas a se unirem aos seus projetos, porém, vale a pena continuar insistindo nesse sentido, porque as resistências diminuirão e as pessoas acabarão se unindo a você.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O jeito que você tem de fazer as coisas não anda combinando bem com o jeito das pessoas que fazem parte do seu círculo atual de relacionamentos. Porém, em vez de conflito, isso há de resultar em criatividade.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O esforço para manter tudo em ordem vai dar bom resultado, portanto, apesar de sua exaustão e dessa louca vontade de chutar o balde, vale a pena continuar em frente com os planos, sem inventar nada mais por enquanto.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Este é um daqueles momentos em que tudo se encaixa em seus planos, portanto, é essencial que você tenha planos, porque na falta desses, em vez de as coisas encaixarem em seus planos, você encaixará nos planos alheios.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Liberdade completa e incondicional, é isso que sua alma quer. Sendo assim, vale a pena focar-se no que faria ao conquistar essa liberdade, em vez de continuar lutando contra o que parece ser obstáculo para ela.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda