Horóscopo de hoje 29/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo 29/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/3 a 20/4)

As pessoas com que sua alma precisa lidar nesta parte do caminho não são fáceis, porém, são necessárias. Portanto, faça o que estiver ao seu alcance e dependa o menos possível do que outras pessoas tenham de decidir.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Vai chegar a hora em que não dará mais para ocultar suas intenções, porque ficarão explícitas. Então você terá de assumir uma posição definida, sem se importar com as comoções que provocarem nos relacionamentos.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

São tantas ideias passando pela sua mente a cada minuto, e nesse mesmo minuto são tantas outras coisas, também, que precisam ser atendidas, que vai chegar uma hora em que você se obrigará a ter mais discernimento.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Dependendo de seu esforço pessoal, não há nada que indique que algo daria errado. Porém, como nem tudo depende de seu esforço pessoal, há margem para as dúvidas e dilemas. Conviva com isso sem deter o movimento.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Amarrar todas as pontas é uma ambição que, provavelmente, não poderá ser satisfeita, porém, de toda forma não seria o caso de você desistir dela, apenas entender que precisa de mais tempo para ser conquistada.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

É bom você reservar tempo para conversar sinceramente com sua própria alma, sem argumentar nem tampouco maquiar as intensas e profundas emoções que circulam na sua vida interior atualmente. São de uma riqueza incalculável.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Se houvesse algo perfeito disponível para todas as pessoas se entenderem e serem felizes, você já teria percebido. Agora é hora de aproveitar o que esteja disponível, mesmo que imperfeito. Entendimento básico.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Se você se movimentar de um jeito totalmente diferente do que as pessoas esperam, sem o saber desbaratará os planos que elas fizeram para manter você sob controle, ou para atrapalhar seus movimentos. Surpreenda.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Melhor você não abrir o jogo do que pretende fazer, porque apesar de isso parecer natural, vai resultar em você se envolver em discussões que tomariam o tempo que seria melhor investir na ação definida.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sem olhar para os lados para evitar comparações, continue em frente com sua luta, porque mesmo que, temporariamente, os recursos sejam escassos e impeçam sua luta, isso não será assim por muito mais tempo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Entre a vontade de ser mais e o medo de ser menos está sua alma tendo de administrar a tensão. Há argumentos que apontam para as duas direções, mas o que importa mesmo é que sua alma se mantenha imparcial. Aí sim!

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

As profecias que o medo indica estão equivocadas, mas você só comprovará essa afirmação seguindo em frente e apostando todas suas fichas nas aventuras que a vida lhe oferece. O medo se vence sentindo medo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)