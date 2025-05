Horóscopo de hoje 29/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira 29/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Quem não arrisca, não petisca, e os últimos serão os últimos mesmo, pelo menos em se tratando de comida, quando servem o buffet. Agora é quando sua alma precisa tomar iniciativas para garantir o que pretende.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Não se trata apenas de garantir sua segurança, mas de que as pessoas que existem dentro do seu círculo de influência também desfrutem do acréscimo de segurança que você pretende. Nada está fácil para ninguém.

♊Gêmeos (21/5 a 20/6)

Dos momentos sombrios a alma emerge linda e maravilhosa como se nada tivesse acontecido, renascendo à luz, nova e radiante. Esse movimento renova a confiança de que, apesar de todos os pesares, a vida vale a pena.

♋Câncer (21/6 a 22/7)

As pessoas fazem muito barulho e sua alma anda precisando tomar um pouco de distância, para não se distrair tanto, ao ponto de não conseguir refletir com sinceridade no andamento das coisas. Distância de todos.

♌Leão (23/7 a 22/8)

Faça o que estiver ao seu alcance, mas fique ciente de que você poderia ir muito mais longe contando com a ajuda das pessoas que, apesar de não parecerem muito confiáveis, são as que a vida trouxe até você agora.

♍Virgem (23/8 a 22/9)

Mesmo que as ideias pareçam loucas demais para serem realizadas, não as descarte, mas procure fazer o que estiver ao seu alcance, de imediato, para testar o quanto essas ideias são possíveis e o quanto são fantasias.

♎Libra (23/9 a 22/10)

Os temores sempre parecem realistas, mas na maior parte dos casos são fantasias apenas. Você deveria saber isso pela própria experiência, deixando, por isso, de acreditar tanto nas mentiras que o medo pronuncia. É assim.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Enquanto as pessoas conversam com você, tente não fazer parecer que você não tem nada a ver com o que elas contam, ou que com os problemas delas você não tem nada a fazer nem agregar. Relacionamentos são assim.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Algumas questões que não ficaram claras e evidentes agora são postas sobre a mesa para serem discutidas, não de um jeito conflitante, mas no sentido de encontrar um ponto em comum para as pessoas se entenderem.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nem sempre os desejos conduzem à satisfação, em muitos casos eles enganam afirmando que o objetivo seria o melhor possível, mas depois de você investir recursos nesse sentido descobre que era tudo uma fantasia.

♒Aquário (21/01 a 19/02)

Apesar de todos os perrengues, novos e antigos, que continuam aí, requerendo sua atenção, mesmo assim você pode decidir se despreocupar e brincar alegre nos campos infinitos do Universo, como se não houvesse amanhã.

♓Peixes (20/2 a 20/3)

O que estiver ao seu alcance fazer, que seja prioridade, porque de resto, o mundo continua confuso o suficiente para não poder garantir que haja as circunstâncias propícias que você desejaria e que facilitariam.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com