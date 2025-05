Horóscopo de hoje 27/05: veja a previsão para todos os signo

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira 27/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Aproveite a confusão provocada por tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, para observar melhor a reação das pessoas aos seus movimentos, porque assim você as conhecerá melhor e obterá algumas certezas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Parece estar tudo certo, mas por que será então que a alma continua cheia de dúvidas e dilemas? Serão premonições que precisam ser levadas a sério? Ou serão apenas resquícios dos medos e ansiedades de sempre? O tempo dirá.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A bola está com você e a partir de agora tudo depende das jogadas que você elaborar, ciente de que, mesmo estando grande parte das responsabilidades sobre suas costas, há inúmeros assuntos que requerem colaboração.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

São tantas emoções acontecendo ao mesmo tempo que sua alma tem dificuldade de descrever o que sente, inclusive não sabendo interpretar se é algo positivo ou se deve precaver-se contra as adversidades que vêm por aí.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

As articulações sociais e políticas, com perdão da palavra, que você executar, serão mais importantes, neste momento, do que todo o resto que você anda desenvolvendo, para ver suas pretensões cumpridas. Sociabilidade.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Tem uma medida de progresso que acontece porque a vida tem seus motivos e planos e nós vamos junto com ela. Há outra medida do mesmo progresso que só acontece porque você toma as iniciativas pertinentes. É agora.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

No mundo das ideias, tudo é possível, tudo é viável, porém, o princípio da realidade não é flexível, só cabem nele as ideias que sejam praticáveis, nada além, nada aquém. É importante passar pelo teste da realidade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A desconfiança é uma faca de dois gumes, porque por um lado sua alma se convence de que ela fará você se livrar de perigos que espreitam, mas pelo outro lado, a desconfiança fala muito do que você é capaz de fazer.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Contribua com o que estiver ao seu alcance para que as pessoas que servem a você de referência neste momento da vida tenham o melhor possível, e possam progredir, mesmo que em certo momento isso lhe provoque inveja.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dar o pontapé inicial é o assunto mais importante desta parte do caminho, porque há uma convergência de fatores que propicia um bom andamento, desde que, é claro, você se atreva a dar o pontapé inicial. Aí sim!

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Não importa com quantos medos se faça seu dia a dia, o que importa é o momento em que, com a alma munida de atrevimento, você manda os medos calarem a boca e, enquanto isso, você segue em frente com suas pretensões.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Agora é quando sua alma se sente atrevida o suficiente para colocar em marcha os assuntos que até aqui estavam empacados. Procure selecionar direito o que você for alavancar, porque não dá para fazer tudo.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)