Horóscopo de hoje 26/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira 26/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Está tudo muito movimentado e sua alma pode aproveitar esse cenário para fazer vários testes, verificando a reação das pessoas ao que pareceria ser seu desejo. Aproveite a confusão para adquirir algumas certezas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Apesar de não se poder afirmar que esteja tudo sob controle, é importante você aliviar a tensão e andar por entre o céu e a terra com mais segurança, porque por pior que tudo resulte, ainda assim será bom para você.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Faça seu jogo, sem se importar com as incertezas que deixam sua alma insegura de se está fazendo o certo ou se, mais uma vez, anda se metendo em encrencas desnecessárias. Faça seu jogo, importa mesmo é avançar.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Quando a alma fica congestionada de tantas emoções que a atravessam, fica difícil interpretar direito o que se sente. Melhor continuar em frente com confiança e com a mão no coração, sem interpretar nada.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Os recursos humanos complicam tudo, porém, sem esses nada demais nem de menos poderia acontecer. Portanto, agora é o momento mais apropriado para você selecionar direito as pessoas que acompanharão você no futuro.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As circunstâncias ajudam você a progredir, mas é importante que você não fique esperando o progresso acontecer por si só, como passe de mágica, o que seria lindo, mas que você use seus recursos para fazer acontecer.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Teoricamente, está tudo a postos para você decolar e fazer seus projetos mais importantes avançarem. Tudo lindo na teoria, a partir de agora começa o teste da realidade, para ver como a teoria encaixa na prática.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A desconfiança trouxe você até este momento, em que algumas revelações surgem, porém, junto com as revelações surge também a percepção de que, na verdade, o que você desconfiava fala mundos ao seu respeito.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A inveja é inevitável, a alma humana é cheia de impurezas egoístas e anda sempre imaginando que o melhor aconteça aos outros. Os outros são você também, contribua com o sucesso alheio como se fosse o próprio.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo é difícil antes de dar o primeiro passo, porque depois que você colocar tudo em marcha perceberá o quanto as coisas fluem sem grandes problemas ou adversidades. O negócio é dar o pontapé inicial, só isso.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

No meio de todos os medos e apreensões que suspendem sua alma entre o nada e a eternidade dá também para contar com algumas certezas, as quais, mesmo inefáveis, alimentam o sagrado atrevimento de seguir em frente.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Olha, tem coisas que acontecem e tem coisas que a gente tem de fazer acontecer. Esse negócio de esperar uma grande virada de sorte tem seus benefícios, porém, os maiores benefícios resultam de você fazer acontecer.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)