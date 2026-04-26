Horóscopo de hoje 26/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (26/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os exageros podem ser corrigidos depois, num primeiro momento é mais importante você colocar em marcha seus intuitos do que ter cuidado com os efeitos colaterais. Tudo pode ser consertado depois, com tempo. É assim.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É importante passar rapidamente pelos sustos que você levar, porque sendo esses garantidos, tendo em vista a situação do mundo, se você se detiver para alongar os sustos, não haverá tempo para fazer mais nada.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Importante mesmo é descobrir quem são as pessoas que você precisa congregar para que o futuro seja um cenário onde todas juntas prosperem e encontrem conforto e segurança. Boas pessoas e más pessoas estão misturadas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A pressão é enorme, mas você precisa navegar por ela como se estivesse de férias, já que a pressão enorme é como cachorro que late, mas que raramente morde. Mantenha a presença de espírito diante das adversidades.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Há questões que parecem emperrar tudo e que requererão intervenções que você não poderá fazer sem ajuda. Essa ajuda há de ser buscada em pessoas competentes, que entendam direito do que se trata. Não pode ser qualquer um.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ainda que o investimento necessário para fazer decolar seus projetos seja considerável, e provoque temor, procure atravessar esse ânimo o mais rapidamente possível e se conectar com o futuro almejado. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As perspectivas começam a se desenhar direito e isso traz muito alívio para a alma, quase acostumada a ter de rever os planos a todo momento. Há toda uma série de mudanças positivas vindo ao seu encontro. Celebre.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para que tudo continue fluindo da melhor maneira possível, você precisa aceitar a complexidade do cenário atual sem tentar driblar os problemas que se apresentarem, mas os aceitando como desafios à sua inteligência.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há certos investimentos que não podem ser evitados, ao contrário, precisam ser encarados em nome de manter tudo na mais completa ordem e, principalmente, para que as coisas não saiam do controle no futuro.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Muita coisa para arrumar, organizar e planejar, de modo a que sua alma possa se sentir livre para continuar fazendo o necessário em nome de maior progresso e bem-estar. Está tudo ao seu favor, mas dá trabalho.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Encare com muito boa vontade tudo que precise ser feito nesta parte do caminho, porque mesmo que sejam tarefas aparentemente enfadonhas, se você as encarar com carinho e atenção, brindarão com alegria.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A questão não é ter paciência, mas perceber que as boas coisas da vida não se colhem prontas das árvores, porque mesmo que fosse assim, a árvore não faz brotar seus frutos do nada, de uma hora para outra. Processos.