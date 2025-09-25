Horóscopo de hoje 25/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta- feira (25/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Alguma atitude mais firme será necessário tomar, porém, tomando o cuidado para não atropelar ninguém nesse movimento, porque apesar de algumas pessoas irritarem você, ainda assim você vai precisar delas no futuro.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Toda essa tensão que afeta os relacionamentos não há de ser considerada uma situação grave, porque vai passar, e se você não radicalizar, vai passar sem deixar rastros importantes. É tudo fogo de palha.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Faça o possível para continuar no domínio dos acontecimentos, mesmo que para isso você precise contrariar as pessoas que, supostamente, estariam do seu lado. Este é um momento de grandes tensões, administre com sabedoria.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Apesar das contrariedades que surgem quando sua alma toma decisões e atitudes firmes, é melhor seguir por essa linha, porque em seu defeito, as pessoas que se queixam agora são as mesmas que explorariam você.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Nessa onda de brutalidade que assola o mundo civilizado atualmente parece não haver mais lugar para negociações inteligentes. Porém, é necessário sua alma evitar cair na tentação de seguir por esse caminho de brutalidade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Se tudo estivesse nos devidos lugares e funcionando, provavelmente não haveria mais necessidade de o signo de Virgem existir. É na contraposição entre sua percepção da ordem e o caos reinante que o destino acontece.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Use o discernimento para distinguir as aparentes facilidades que são apresentadas das reais oportunidades de avanço, as quais, não sendo muito fáceis, pelo menos fornecem um caminho real por onde sua alma avançar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Apesar das contrariedades que chutar o balde provoca, o alívio obtido compensa tudo. Porém, não se pode fazer disso uma atitude corriqueira e tomada levianamente, sem medir as consequências. Melhor isso não.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Parece que estamos no comando da consciência, mas isso nem sempre é assim, porque quando a alma é tomada por fortes e intensas emoções, e essas tomam as rédeas da situação, tudo parece deslizar para o caos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Quando surgirem discussões a respeito do que é prioritário fazer, procure não impor seus desejos, mas calcular o que seja de maior benefício para o maior número possível de pessoas envolvidas. Assim dará certo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Este não é um momento em que a paciência esteja disponível, ao contrário, a alma se vê tentada a chutar o balde e mandar tudo ao inferno, e tem razões mais poderosas do que tigres na escuridão para seguir por esse caminho.



♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nada precisa ser do jeito que sua mente profetiza, porque nesta parte do caminho sua alma parece mais inclinada a imaginar que tudo vai dar errado do que a continuar fazendo o necessário para tudo dar certo. Uma loucura

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)