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Horóscopo de hoje 25/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 25 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (25/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

 A transparência de sua alma não há de ser perdida em nome de representar para o mundo os papéis adequados e pertinentes. Se você perde de vista a espontaneidade, perde também o que há de mais valioso em você.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Sua alma não se sente muito à vontade no mundo em que se encontra, porque é muito diferente do que um dia imaginou. Não importa, a adaptação se encontra em andamento, e seria melhor, por isso, não resmungar demais. Em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Algumas pessoas que você não prefere são portadoras de oportunidades e valeria a pena você permitir que elas se aproximem mais do que habitualmente você concederia. É tudo estratégia, em nome de maior progresso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Procure se aproximar dessas pessoas que sabem pensar e que, por isso, estimulam seu intelecto também. Ao mesmo tempo, tome distância dessa turma que só serve para espalhar a brasa e produzir distrações. Seleção.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Procure se aproximar dessas pessoas que sabem pensar e que, por isso, estimulam seu intelecto também. Ao mesmo tempo, tome distância dessa turma que só serve para espalhar a brasa e produzir distrações. Seleção.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Procure não gastar tempo demais se assustando com a complexidade do cenário com que precisa lidar, porque você tem todos os recursos necessários para dar conta do recado. Só falta você acreditar mais nisso. É por aí.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Todo ser humano pode se esclarecer e ampliar seu entendimento sobre a vida, porém, ninguém pode ser forçado nesse sentido, esse é um movimento que, ou é espontâneo ou acaba sendo contraproducente. É assim que é.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para que um grande projeto de vida seja sustentável, é imprescindível que você preste muita atenção à ordem cotidiana e que a trate com o maior carinho possível, para que sempre funcione direito. É por aí.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Ninguém nunca fez nada acontecer somente com o poder da imaginação. Tudo começa com uma ideia, uma imagem mental, porém, essa imagem ficará assim até você tomar as iniciativas práticas pertinentes. É assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O conforto que você busca está ao alcance da mão, mas não como algo que acontece sem sua intervenção, pois, essa é uma fantasia. Todos os ingredientes do conforto estão aí, aguardando para que você os organize.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Por mais que a vida lhe ofereça mais coisas das que você seria capaz de administrar, evite ver isso como um defeito de atenção, porque o tempo está ao seu favor e você saberá fazer as escolhas mais ou menos certas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Para tudo dar certo de acordo com sua imaginação seria necessário um milagre, e quem disse que seria impossível? Quantas vezes o impossível aconteceu na última hora, quando tudo parecia ir ao brejo? A vida continua.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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