Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 25/04: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 25 de abril de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (25/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Oração a Oxóssi para ter prosperidade e proteção
Confira a oração a Oxóssi, o orixá do conhecimento e das florestas, o Senhor da caça


image Oração aos Orixás e aos guias para acalentar o coração
Confira a oração aos orixás e guias para pedir proteção e auxiliar nos momentos de tristeza

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

 Boas propostas não são necessariamente bem recebidas de imediato, mas se forem boas mesmo, o tempo agirá ao seu favor, desde que você saiba se conter o suficiente até as pessoas amadurecerem e aceitarem as propostas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Continue em frente sem se importar com os contratempos, porque mesmo que esses tenham cara assustadora, não vingarão se você não parar tudo para ficar remoendo angústia nas entranhas. Foque no objetivo e siga em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Daqui para frente improvise menos e planeje mais, porque assim você construirá uma base firme para um futuro longo, em vez de ter de ficar saltitando de um lugar para outro dependendo das circunstâncias. Melhor assim.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Aquilo que você planeja em silêncio é o que há de mais forte nesta parte do caminho, porque mesmo que sejam planos impossíveis de colocar em marcha de imediato, o tempo criará o cenário necessário para isso.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As duras determinações que precisaram ser feitas começam a dar seus frutos, e mesmo que esses ainda não sejam tão evidentes quanto foram os constrangimentos, mesmo assim, tenha certeza, anunciam o avanço. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Para não ficar remoendo sentimentos e arrependimentos, procure encontrar algo produtivo para fazer, pois, isso ajudará você a colocar em prática as ideias maravilhosas que podem ser realizadas com a ajuda do tempo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Mesmo que os primeiros sinais de que as limitações que constrangeram você durante bastante tempo sejam tênues e quase imperceptíveis, serão suficientes para brindar com ânimo. Ânimo renovado muda tudo.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para que as discórdias sejam superadas, vale menos a imposição de determinações e muito mais o quanto todas as pessoas envolvidas sejam capazes de entender que precisam umas das outras, mesmo não gostando muito disso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A união há de ser promovida, porque se as pessoas aceitam a interdependência entre elas, criarão laços de solidariedade e cooperação e se tornarão imbatíveis. Contudo, há resistências evidentes nesse sentido.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Talvez demore um pouco para você enxergar as vantagens das mudanças que foram feitas, mas quando isso acontecer você se perguntará o porquê de não ter feito tudo antes, quando já havia sinais das necessidades.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 Para construir um longo e feliz futuro é preciso se livrar dos inconvenientes que limitaram seus movimentos no passado, e para isso você precisa fazer uso de atitudes firmes e determinantes. Detenha o passado.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Com tanta coisa envolvida nesta parte do caminho, seria ilusório pretender que tudo desse certo, de acordo ao planejado. Há pontas soltas fora do seu controle que produzem contratempos, mas nada que desabone o processo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda