Horóscopo de hoje 25/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (25/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Boas propostas não são necessariamente bem recebidas de imediato, mas se forem boas mesmo, o tempo agirá ao seu favor, desde que você saiba se conter o suficiente até as pessoas amadurecerem e aceitarem as propostas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Continue em frente sem se importar com os contratempos, porque mesmo que esses tenham cara assustadora, não vingarão se você não parar tudo para ficar remoendo angústia nas entranhas. Foque no objetivo e siga em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Daqui para frente improvise menos e planeje mais, porque assim você construirá uma base firme para um futuro longo, em vez de ter de ficar saltitando de um lugar para outro dependendo das circunstâncias. Melhor assim.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Aquilo que você planeja em silêncio é o que há de mais forte nesta parte do caminho, porque mesmo que sejam planos impossíveis de colocar em marcha de imediato, o tempo criará o cenário necessário para isso.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As duras determinações que precisaram ser feitas começam a dar seus frutos, e mesmo que esses ainda não sejam tão evidentes quanto foram os constrangimentos, mesmo assim, tenha certeza, anunciam o avanço. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Para não ficar remoendo sentimentos e arrependimentos, procure encontrar algo produtivo para fazer, pois, isso ajudará você a colocar em prática as ideias maravilhosas que podem ser realizadas com a ajuda do tempo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Mesmo que os primeiros sinais de que as limitações que constrangeram você durante bastante tempo sejam tênues e quase imperceptíveis, serão suficientes para brindar com ânimo. Ânimo renovado muda tudo.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para que as discórdias sejam superadas, vale menos a imposição de determinações e muito mais o quanto todas as pessoas envolvidas sejam capazes de entender que precisam umas das outras, mesmo não gostando muito disso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A união há de ser promovida, porque se as pessoas aceitam a interdependência entre elas, criarão laços de solidariedade e cooperação e se tornarão imbatíveis. Contudo, há resistências evidentes nesse sentido.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Talvez demore um pouco para você enxergar as vantagens das mudanças que foram feitas, mas quando isso acontecer você se perguntará o porquê de não ter feito tudo antes, quando já havia sinais das necessidades.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Para construir um longo e feliz futuro é preciso se livrar dos inconvenientes que limitaram seus movimentos no passado, e para isso você precisa fazer uso de atitudes firmes e determinantes. Detenha o passado.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Com tanta coisa envolvida nesta parte do caminho, seria ilusório pretender que tudo desse certo, de acordo ao planejado. Há pontas soltas fora do seu controle que produzem contratempos, mas nada que desabone o processo.