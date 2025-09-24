Horóscopo de hoje 24/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (24/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Para que tudo aconteça exatamente do jeito que sua alma deseja, chega uma hora em que se torna necessário forçar a barra, e aguentar as reações, porque não dá para imaginar que a situação seja aceita e ponto final.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Esse barulho todo que as pessoas fazem se queixando e lamentando, é algo que sua alma precisa administrar com cuidado, para não se contaminar com esse estado de coisas, mas ao contrário, ser uma luz para essas pessoas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É virtualmente impossível convencer alguém que não arreda pé de suas opiniões e pontos de vista, portanto, evite cair nessa armadilha, que só resulta em irritação e desgaste emocional. Melhor você ficar na sua.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Toda essa tensão que suas atitudes provocam é um preço razoável a ser pago para que as pessoas envolvidas nesta parte do caminho não avancem o sinal, explorando sua boa vontade com malícia. Cuide para não acontecer.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Quando os ânimos ficam quentes e irritantes, tudo se descontrola, e infelizmente nenhum alívio é tirado dessa situação, ao contrário. É preciso, por isso, manter o domínio sobre as próprias emoções. Aja com sabedoria.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O nervosismo e a agitação não vão ajudar a colocar ordem nos projetos e conseguir fazer o que seja necessário. Portanto, em primeiro lugar, tente conter essa excitação fora da ordem para só depois entrar em campo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É tentador usar atalhos para garantir suas pretensões, porém, as facilidades que esses prometeriam se mostrariam complicadas, uma vez que você caísse na tentação de as aproveitar. É hora de usar o discernimento, ele mesmo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A impaciência se cobre de argumentos muito convincentes para justificar um tipo de ação que poderia ser diferente. Porém, há horas em que não dá para a alma ser tão sábia, há horas em que é melhor chutar o balde.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É bom contrariar o que contraria você, e às vezes é preciso fazer isso com demonstrações de força, que à primeira vista não são nada agradáveis, mas que ao longo do tempo mostram que nada melhor poderia ter sido feito.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nem sempre é possível conciliar seus desejos particulares com as necessidades do grupo de pessoas em que sua presença está inserida, e nessa hora o melhor a fazer é evitar confrontos e atritos inúteis

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Agora é um daqueles momentos em que não há paciência nem tampouco margem de manobra da tolerância para aturar as coisas que lhe dão nos nervos. De todo modo, algo positivo pode ser tirado de tudo isso, ou não?

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Melhor você limitar voluntariamente esses pensamentos loucos que parecem profetizar que vai dar tudo errado mesmo, porque se você der rédea solta a esses, o inferno vai ser amplo demais para você o contrariar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)