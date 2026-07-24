Horóscopo de hoje 24/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (24/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Apesar das críticas, se você continuar apostando na espontaneidade de ser você a maior parte do tempo, em vez de representar os papéis que a sociedade demanda, as coisas continuarão também indo da melhor forma possível.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Evite gastar muito tempo resmungando porque as coisas são diferentes do que um dia imaginou que seriam, porque mesmo que seja assim, se você fizer um esforço para se adaptar, desfrutará de boas condições.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Selecionar a dedo as pessoas que você permite se aproximar mais é um ingrediente importante da construção do seu destino atual, porém, apesar disso, também é importante socializar com todos, porque trazem oportunidades.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Pensar é inevitável, porém, pensar bem não é algo que aconteça espontaneamente, é preciso se dedicar a isso. Enquanto esse estado mental não acontecer, tome você a iniciativa e faça acontecer algo para passar o tempo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As pessoas que fizerem você ampliar sua maneira de enxergar a vida e os acontecimentos hão de ser preferidas por você daqui para frente, porque se os relacionamentos não servirem para melhorar, então não servem para nada.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A vida mansa, com tudo em ordem e progredindo, não é uma fantasia que sua alma seja incapaz de conquistar, é uma verdade que acena a você do futuro, e o futuro é tão real e dominante quanto o passado e o presente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Não é bom dividir as pessoas nem muito menos promover discórdias, porém, nesta parte do caminho você precisa selecionar direito as pessoas de seu círculo mais próximo, se aproximando mais daquelas que andam esclarecidas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Não é bom dividir as pessoas nem muito menos promover discórdias, porém, nesta parte do caminho você precisa selecionar direito as pessoas de seu círculo mais próximo, se aproximando mais daquelas que andam esclarecidas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A imaginação não faz nada acontecer, porque ela é o acontecimento em si mesmo. O que faz com que a imaginação aconteça de forma concreta é o atrevimento de colocar em marcha, de forma prática, o imaginado.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há coisas que acontecem, mas não é bom você depender dessas. É melhor sua alma se tornar independente das circunstâncias e, em vez de esperar acontecer, tomar as iniciativas pertinentes e fazer acontecer. É por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Procure deter a voragem de pensamentos que tenta solucionar as questões que, por enquanto, só merecem ser experimentadas e depois, com mais tempo, você perceberá sem esforço o que merece ser consolidado e o que, descartado.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nos momentos mais delicados de sua vida, o mistério da vida sempre fez acontecer o que parecia impossível, e isso não é necessariamente um milagre, apenas parte dos procedimentos do Universo. E você nele.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)