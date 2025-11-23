Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 23/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 23 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (23/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As emoções não precisam ser um turbilhão descontrolado, as emoções são experiências ricas, que conduzem a alma a fazer escolhas sinceras, ou pelo contrário, a tentar maquiar o que verdadeiramente sente. São escolhas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Tudo isso que parecia complicado demais e que, por isso, sua alma fugia como quem viu o diabo, agora se apresenta de outra forma, mais digerível e, por isso, é oportuno você deixar de procrastinar o que quer que seja.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

De trapalhada em trapalhada, as coisas se acertam, não porque haja uma magia misteriosa atuando nos bastidores, mas na mesma medida da boa vontade com que você encarar tudo que acontece. É hora de tolerar e compreender.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Todas as pontas soltas que foram ficando no caminho e todas as complicações possíveis parecem ter conspirado para se apresentarem em massa diante de você. Sua alma, no entanto, não é obrigada a solucionar tudo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Agora seu poder de convencimento está em alta, portanto, aproveite a onda para se aproximar dessas pessoas que andaram resistindo às suas propostas, porque de uma forma ou de outra, este momento significará avanços.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 De pouco em pouco, acaba acontecendo muito. De vez em quando dá a impressão de que tudo é em vão e nada do que você faz traz resultados evidentes, porém, continue confiando, porque de pouco em pouco se faz muito.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Quanto mais rapidamente você passar para a prática as ideias que se apresentarem nesta parte do caminho, mais veloz será o esclarecimento também, porque você comprovará que inúmeras lindas ideias não têm nenhum futuro.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agora seu poder de convencimento está em alta, portanto, aproveite a onda para se aproximar dessas pessoas que andaram resistindo às suas propostas, porque de uma forma ou de outra, este momento significará avanços.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Importa mesmo é que sua alma preserve a leveza e o bom humor, sem importar o que estiver acontecendo e, também, sem importar se, no fundo, você quiser gritar e dar um basta às idiotices que circulam por aí. Melhor não.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você verá que os perrengues se solucionarão e que não será necessário se desgastar demais por causa desses. As coisas andam de um jeito imprevisível e isso gera ansiedade, porém, confie, elas andam bastante bem.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

No fim das contas, o que importa nesta parte do caminho é que as ideias sejam postas em prática, sem importar que, no início, os procedimentos sejam meio atrapalhados. Faça tudo que estiver ao seu alcance.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Sacrifícios sempre serão necessários, o que nem sempre ou quase nunca seria necessário é se lamentar por ter de fazer sacrifícios. A alma, quando nasce, já está sacrificada a existir num corpo físico limitado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)

