Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 23/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 23 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (23/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Oração aos Orixás e aos guias para acalentar o coração
Confira a oração aos orixás e guias para pedir proteção e auxiliar nos momentos de tristeza


image Oração de Xangô para ter proteção e justiça
Confira a oração de Xangô, o orixá dos trovões, para atrair proteção e justiça


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os instrumentos e estratégias que você tem usado sempre para obter certos resultados, na época atual não brindam com o mesmo, portanto, chegou a hora de inovar e de testar novas habilidades disponíveis.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Em muitos casos, as contrariedades que nos afetam o humor de forma negativa, com o tempo se mostram como o melhor que poderia ter acontecido, nos salvando de trapalhadas infames. Tenha isso em mente neste momento.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Deixar de lado o que está em andamento e sair em busca de novidades pareceria algo interessante, porém, nesta parte do caminho seria sábio de sua parte persistir no caminho traçado, antes de mudar tudo de novo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Gostaríamos de ter tudo sob nosso controle, mas sabemos que, apesar do desejo, há uma realidade maior na qual estamos inseridos, e que essa, por estar fora do alcance de nossa compreensão, age de formas estranhas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As surpresas e imprevistos que acontecerem não hão de apequenar sua alma, por não ter controle sobre os fatos. Ao contrário, você precisa pegar impulso em todas essas condições e conduzir tudo de acordo com sua vontade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 É bom você se preparar para mudanças súbitas de rumo, pois assim aproveitará ao máximo as condições atuais, que para a maioria das pessoas parecerão negativas, mas que sua alma poderá aproveitar para consolidar seus planos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Depender da sorte é temerário, mas há momentos em que não há outra saída e se torna legítimo tomar uma atitude arriscada dessas. Você saberá até que ponto entrega seu destino nas mãos da caprichosa sorte. Você saberá.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Como as pessoas são voláteis e você anda dependendo do que elas fizerem ou deixarem de fazer, o cenário anda bastante atrapalhado. Porém, se você não se preocupar excessivamente com isso, verá que tudo dará certo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O cenário anda muito instável e isso você perceberá através das trapalhadas que as pessoas próximas e distantes cometem, afetando o bom andamento de seus planos. Não se importe com isso, porque vai passar. Em frente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Os convencimentos são importantes, porque norteiam os passos e servem de fundamento para tudo que você constrói na vida. Porém, os convencimentos precisam ser passados em revista de tempos em tempos também.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 Aquilo que era apenas uma suspeita se transforma numa realidade evidente diante de seus sentidos. Agora sua alma terá de decidir o que vai fazer com essas informações que modificam substancialmente os planos traçados.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As trapalhadas que acontecem devem ser encaradas com bom humor, porque se por essas coisas do mau humor se tornarem objeto de discussão, então tudo vai ficar fora de controle e ninguém vai ganhar nada com isso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda