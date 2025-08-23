Horóscopo de hoje 23/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (23/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os instrumentos e estratégias que você tem usado sempre para obter certos resultados, na época atual não brindam com o mesmo, portanto, chegou a hora de inovar e de testar novas habilidades disponíveis.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Em muitos casos, as contrariedades que nos afetam o humor de forma negativa, com o tempo se mostram como o melhor que poderia ter acontecido, nos salvando de trapalhadas infames. Tenha isso em mente neste momento.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Deixar de lado o que está em andamento e sair em busca de novidades pareceria algo interessante, porém, nesta parte do caminho seria sábio de sua parte persistir no caminho traçado, antes de mudar tudo de novo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Gostaríamos de ter tudo sob nosso controle, mas sabemos que, apesar do desejo, há uma realidade maior na qual estamos inseridos, e que essa, por estar fora do alcance de nossa compreensão, age de formas estranhas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As surpresas e imprevistos que acontecerem não hão de apequenar sua alma, por não ter controle sobre os fatos. Ao contrário, você precisa pegar impulso em todas essas condições e conduzir tudo de acordo com sua vontade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

É bom você se preparar para mudanças súbitas de rumo, pois assim aproveitará ao máximo as condições atuais, que para a maioria das pessoas parecerão negativas, mas que sua alma poderá aproveitar para consolidar seus planos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Depender da sorte é temerário, mas há momentos em que não há outra saída e se torna legítimo tomar uma atitude arriscada dessas. Você saberá até que ponto entrega seu destino nas mãos da caprichosa sorte. Você saberá.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Como as pessoas são voláteis e você anda dependendo do que elas fizerem ou deixarem de fazer, o cenário anda bastante atrapalhado. Porém, se você não se preocupar excessivamente com isso, verá que tudo dará certo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O cenário anda muito instável e isso você perceberá através das trapalhadas que as pessoas próximas e distantes cometem, afetando o bom andamento de seus planos. Não se importe com isso, porque vai passar. Em frente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os convencimentos são importantes, porque norteiam os passos e servem de fundamento para tudo que você constrói na vida. Porém, os convencimentos precisam ser passados em revista de tempos em tempos também.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Aquilo que era apenas uma suspeita se transforma numa realidade evidente diante de seus sentidos. Agora sua alma terá de decidir o que vai fazer com essas informações que modificam substancialmente os planos traçados.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As trapalhadas que acontecem devem ser encaradas com bom humor, porque se por essas coisas do mau humor se tornarem objeto de discussão, então tudo vai ficar fora de controle e ninguém vai ganhar nada com isso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)