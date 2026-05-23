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Horóscopo de hoje 23/05: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 23 de maio de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, sábado (23/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Cada coisa em seu devido lugar, tudo em ordem e de acordo aos planos acordados, e se houver distanciamento ou distorção do que tenha sido acordado, então valerá a pena intervir para fazer as reclamações pertinentes.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Seus interesses serão consolidados na mesma medida em que você aja com discrição, de modo a que ninguém saiba suas verdadeiras intenções. O jogo há de ser estratégico e silencioso, paralelo ao que seja evidente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 A bola está com você, vale a pena iniciar o jogo e preservar o movimento que sirva ao propósito de unir as pessoas para atuarem em conjunto, porque só assim haverá avanços reais e substanciosos. Em frente com isso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Os eventuais sacrifícios que você tenha de fazer hão de ser desempenhados tendo em vista que sejam temporários, senão sua alma vai ficar amarrada a condições que, depois, minarão seus recursos e energia. Melhor não.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Nem todas as pessoas lhe são favoráveis, porém, nem todas são adversárias tampouco. Nesta parte do caminho é importante você saber distinguir direito quem são umas e outras, para costurar alianças valiosas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Uma coisa e somente uma é de fundamental importância neste momento de sua vida, que você não tema o medo que sente, para não se apequenar diante dos desafios que sua alma tem total capacidade de administrar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há questões que só podem dar certo se feitas em conjunto, combinando estratégias e movimentos. Este é um momento em que se pode colocar em ordem questões que vinham se arrastando, mas precisa haver jogo combinado.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquilo que foi dividido precisa ser unificado novamente, apesar de todas as resistências que as pessoas apresentarem. Só unificando tudo novamente sua alma poderá desfrutar dos benefícios da atualidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Valorizando a opinião diferente da sua e ouvindo com atenção, você criará um cenário mais receptivo para, depois, seus planos serem ouvidos e aceitos também. Este é um momento que requer diplomacia e estratégia.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há momentos em que é melhor não esperar grandes coisas acontecendo, mas aproveitar o ensejo para arrumar os pequenos assuntos da vida cotidiana, normalmente relegados a uma categoria inferior. São importantes.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

No jogo da imaginação, os caprichos egoístas têm o mesmo peso do que os anseios legítimos do bem-viver. Por isso é importante desenvolver o discernimento, a capacidade mental de distinguir uns dos outros.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Domine a desordem, faça o que estiver ao seu alcance para manter tudo sob controle, mesmo que seja temporariamente. O preço das mudanças é essa desordem, que há de ser temporária, para ser substituída pela rotina.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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