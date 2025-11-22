Horóscopo de hoje 22/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (22/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

São tantas emoções acontecendo ao mesmo tempo que sua alma vai precisar se recolher um tempo até metabolizar tudo que anda acontecendo. Procure se organizar para reservar esse tempo, em nome de fazer escolhas sábias.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A eloquência não acontece todos os dias, porque normalmente a alma tem dificuldade de encontrar as palavras certas para se comunicar. Por isso, aproveite este momento de fluidez mental e de comunicação. Aproveite.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Antes de qualquer outra coisa, procure resolver os assuntos práticas que demandam sua atenção, porque ainda que sejam chatos, esses oferecem uma plataforma segura sobre a qual você continuar sonhando alto. É assim.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As iniciativas que você tomar agora serão frutíferas, em todos os sentidos. Por isso, o mais importante é você definir com clareza a qualidade das iniciativas que tomar, porque todas, sem exceção, darão frutos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os pressentimentos hão de ser levados a sério, mas não esses que a ansiedade provoca, anunciando o fim do mundo que nunca acontece. Aproveite os pressentimentos que anunciam tempos melhores e ótimos relacionamentos.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo não significa que esteja acontecendo algo substancioso. É bem mais provável que tudo isso distraia sua alma daquilo que mereceria verdadeira atenção, mas com esforço tudo dá certo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

E as coisas se acertam, mesmo que continuem desacertadas, porque chega uma hora em que a alma não se importa mais com nada do que acontece e decide optar por se sentir bem a despeito de tudo e todos. Um momento mágico.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua alma não lida muito bem com a ambiguidade, mas nesta parte do caminho não há como a evitar, porque o cenário é feito de ingredientes que se contradizem entre si e, como resultado, as opções são ambíguas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Com essa força toda circulando pela sua alma e corpo vai ser um tanto difícil se conter, para não enfiar os pés pelas mãos. Seria sábia a contenção, mas se não puder se conter, então se oriente com boa intenção.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Todas essas ideias malucas e normais que circulam pela sua mente nesta parte do caminho precisam ser amadurecidas, porque, você verá, nem todas são factíveis e o tempo demonstrará ser assim. Esperar compensa.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se você tomar as medidas práticas que a vida pede, verá que os resultados serão rápidos e benéficos. É difícil pensar de forma prática, porque a mente voa longe, mas se dedicar por um momento a isso vai valer a pena.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Esse bem-estar que não teria razão de ser, porque os perrengues continuam todos por aí, mas mesmo assim se apresenta com força total, há de ser desfrutado por você e irradiado a todas as pessoas que encontrar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)