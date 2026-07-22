Horóscopo de hoje 22/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 22 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (22/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

Em vez de fazer planos para um futuro delicioso, comece a viver isso aqui e agora, de imediato, porque se ficar esperando por condições melhores do que as atuais, provavelmente só acontecerá isso, você ficar esperando.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Aquilo que você pretende pode parecer exagerado aos olhos de outrem, mas se na sua alma fizer sentido, não há alternativa senão a de seguir em frente e, na melhor das hipóteses, você provar que está todo mundo errado.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As conversas são promissoras, porém, continuam sendo conversas, promessas de mundos e fundos que podem ser conquistados, porém, se ninguém toma as iniciativas pertinentes nada acontecerá. A bola está com você.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Agarrar-se às questões de ordem material é necessário às vezes, porém, quando as pessoas começam a avaliar os relacionamentos baseados nessas questões, aí a coisa complica bastante. Há valores subjetivos também.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Diferenciar com sabedoria os desejos e as necessidades fará você não se meter mais em encrencas que não levam a nada, porque sua capacidade de seleção estará aguçada e, também, porque você se poupará de dores de cabeça.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Evite se preocupar com que tudo demora mais do que o desejável, porque o tempo não é seu inimigo. Ao contrário, o tempo é seu aliado mais importante, é o ingrediente que faz amadurecer os bons planos. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

No mundo dos relacionamentos sociais é onde mais se sente o estado atual do mundo, porque as pessoas ressuscitaram medos que pareciam superados para sempre, e o medo é sempre um sinal de distorções e traições.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Fazer tudo direito para que os resultados sejam auspiciosos não é algo que possa resultar de planejamento apenas, há também um fator caprichoso que chamamos de sorte, e que nesta parte do caminho está ao seu favor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se você percebe tudo com uma amplitude de visão que as pessoas não possuem, então recai sobre suas costas a responsabilidade de tentar esclarecer melhor o panorama a essas pessoas, mesmo que elas resistam a isso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sem atrevimento não haverá avanço algum neste momento. Tudo que se apresenta a você na atualidade tem cara de desafio, porque atrai sua alma a um terreno que lhe é desconhecido, porém, que ela deseja experimentar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A importância que certas pessoas estão assumindo em sua vida não vai em detrimento da independência e autonomia que sua alma necessita desenvolver. O caminho pode ser trilhado em companhia e independência simultaneamente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Sua importância na vida se mede pela eficiência e carinho com que você se envolve nas mínimas questões do dia a dia, fato que aos olhos de outrem pode não parecer grande coisa, mas que para o céu é de grande valor.