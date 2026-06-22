Horóscopo de hoje 22/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira, 22/06, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

O excesso de competitividade interna pode ser o seu maior obstáculo hoje. Em vez de tentar vencer todas as discussões, direcione sua energia para consolidar projetos que dependem exclusivamente de você. O recolhimento estratégico trará mais vitórias do que o confronto direto.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Uma onda de renovação convida você a desapegar de velhas certezas. O universo está pedindo flexibilidade na sua rotina e na forma como você lida com imprevistos. Aceitar que nem tudo está sob seu controle será libertador e abrirá portas para soluções criativas.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sua habilidade de comunicação está em alta, mas a escuta será a sua ferramenta mais poderosa agora. Antes de propor ideias ou fechar acordos, preste atenção nas entrelinhas do que as pessoas estão dizendo. Um detalhe negligenciado pode fazer toda a diferença no futuro.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O momento pede que você estabeleça limites claros entre o seu bem-estar e as demandas alheias. Cuidar dos outros é uma virtude, mas não às custas da sua própria energia. Reserve um tempo para nutrir seus hobbies e silenciar a mente.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Seu brilho pessoal está atraindo olhares e novas responsabilidades. Use essa visibilidade para liderar com empatia e generosidade. Lembre-se de que o verdadeiro sucesso é aquele que se constrói em parceria, reconhecendo também o mérito de quem caminha com você.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

A pressa em busca da perfeição pode gerar uma ansiedade desnecessária. Permita-se errar e aprender durante o processo, sem se cobrar tanto. O foco deve ser o progresso contínuo, e não um resultado impecável logo de primeira. Vá com calma.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O equilíbrio que você tanto busca nas relações começa na sua autovalorização. Pare de ceder apenas para manter a paz ao seu redor. Expressar seus reais desejos e descontentamentos fortalecerá os laços verdadeiros e afastará o que for superficial.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua intuição está afiada e servirá como uma bússola infalível para desmascarar situações ambíguas. Se algo parecer bom demais para ser verdade, investigue a fundo. Confie nos seus instintos e não assine papéis ou assuma compromissos sem antes tirar todas as dúvidas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Novos horizontes mentais e profissionais estão se abrindo. O desejo de expandir seus conhecimentos ou iniciar um novo curso deve ser priorizado. Não tenha medo de mudar de opinião se novos fatos provarem que o caminho anterior já não faz mais sentido para você.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As finanças e a estabilidade material ganham um foco positivo, desde que você evite gastos por impulso. O momento é ideal para planejar investimentos de longo prazo ou cortar despesas supérfluas. A disciplina de hoje garantirá a tranquilidade de amanhã.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Seu magnetismo pessoal está acentuado, favorecendo os encontros casuais e o networking. Uma conversa despretensiosa pode se transformar em uma grande oportunidade de parceria. Esteja aberto para ouvir pontos de vista radicalmente diferentes dos seus.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Sua sensibilidade está à flor da pele, o que torna o ambiente externo muito influente no seu humor. Busque refúgio na arte, na música ou na natureza para recarregar as baterias. Filtrar as notícias e os dramas alheios será essencial para manter a sua paz de espírito.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)