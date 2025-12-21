Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 21/12: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 21 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (21/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

  • Áries: 21 de março a 20 de abril
  • Touro: 21 de abril a 20 de maio
  • Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
  • Câncer: 21 de junho a 22 de julho
  • Leão: 23 de julho a 22 de agosto
  • Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
  • Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
  • Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
  • Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro 
  • Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
  • Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
  • Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Aquilo que deveria ter sido de tal ou qual jeito, mas por essas loucuras que as pessoas provocam foi degringolando, adquire a partir de agora tom diferente, que muito provavelmente vai beneficiar seus planos.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Todas as preocupações e ansiedades são amplificadas pelas pessoas, porque nas conversas só se fala a respeito de assuntos que não andam nada bem. No entanto, a luz da esperança brilha e está disponível para quem quiser.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Ainda que as resistências e oposições sejam tão fortes que sua alma pense não ter como as superar, continue em frente com seus planos, driblando tudo que seja adversidade, pois, se enfrentar, vai perder muito tempo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Aquilo que não estiver ao seu alcance será o fundamento para buscar as pessoas que, com boa vontade, queiram colaborar com seus planos, e se ninguém conhecido surgir, então procure-as você entre os desconhecidos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Evite complicações na reta final do ano, prefira aceitar o que acontece e aguardar por um momento mais auspicioso para fazer valer sua vontade. Adaptar-se às circunstâncias não é você se render, é apenas estratégia.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Se você não gosta das pessoas que fizeram tais ou quais propostas, apesar de as coisas parecerem promissoras, é melhor não se comprometer com elas, porque o fator humano pesa muito no caminho. Pense nisso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Algumas questões que você está tentando resolver talvez seria melhor deixar para o ano que vem, e colocar um ponto final nas preocupações que só aumentariam, dado não haver margem para soluções definitivas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As discussões podem ser desgastantes, mas pelo menos avisam que há outras maneiras diferentes de se aproximar dos resultados que você pretende, e talvez seria o caso de aceitar as sugestões e as comprovar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Mesmo que ainda haja resistências e contratempos, ainda assim você não vai se frustrar na reta final do ano. Evite esperar que o céu seja de brigadeiro, porque do jeito que anda o mundo, as pessoas enlouquecem.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As dúvidas desaparecerão na mesma medida em que você colocar em prática seus planos e se aproximar de suas pretensões, pois, se continuar teorizando e refletindo, as dúvidas continuarão se multiplicando.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Faça o que você quiser, mas se envolvendo sob o manto da mais absoluta discrição, para não chamar a atenção dessas pessoas que ficam monitorando a vida alheia para apontar dedos e condenar a moralidade alheia.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Fazer o que é certo não é o mesmo do que você se abster de fazer a coisa errada, pois, enquanto as duas atitudes são necessárias, a primeira é a que vai impulsionar sua vida para o progresso e a felicidade. É por aí.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

