Horóscopo de hoje 21/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (21/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O alcance de sua força está na proporção dos instrumentos que você utilizar, que não são exclusivamente físicos, os pensamentos e os sentimentos também hão de ser tratados como instrumentos que ampliam seu alcance.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Boas memórias são fundamentos importantes da construção do destino, porém, a alma humana não tem boas memórias somente, há também as traumáticas e todas aquelas que estruturam as neuroses. As memórias são enganosas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As conclusões são importantes, porque assim sua alma pode ingressar no futuro com mais leveza. Nem tudo está de acordo ao esperado, mas a vida é assim mesmo, nos brinda com chances muito diferentes das que imaginamos.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As boas perspectivas materiais com que você sonha podem até parecer inalcançáveis, e por isso tratadas como fantasias, porém, é muito difícil saber, em tempo presente, o que é uma fantasia e o que é um sonho.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Se você não toma as atitudes e iniciativas pertinentes, seu brilho continuará ofuscado pelos acontecimentos transtornados do mundo. Está tudo mais difícil do que deveria ser, mas isso não é uma condenação ao fracasso.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Que as coisas não aconteçam como você espera não é necessariamente uma contrariedade diante da qual você deva desmontar. Às vezes a vida tem planos melhores que precisam de espaço para se manifestar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se as boas pessoas fossem fáceis de encontrar, então todo mundo estaria arrumado. As boas pessoas são difíceis de encontrar porque estão ocupadas, e além disso nos dias de hoje também estão transtornadas pelo mundo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As ambições são positivas e devem ser respeitadas, mas também mantidas sob controle, para que não se tornem maiores do que sua capacidade de as realizar e, por isso, tragam frustração em vez de sucesso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As ideias que circulam pela sua mente são tão convincentes e brilhantes, que é muito difícil você saber se são certas ou simples fantasias. É tentando colocar em prática essas ideias que você saberá a diferença.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se todas as vezes que sua alma sentiu que algo errado estava para acontecer tivesse se realizado, então o apocalipse já teria acontecido há muito tempo. Porém, cá estamos nós dando continuidade a tudo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A coreografia social tem suas chatices, porém, também serve para sua alma se aproximar daquelas pessoas que causam admiração, e que podem ser úteis para você realizar seus planos futuros. Está tudo na coreografia.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Todos gostaríamos que a vida nos presenteasse com tudo que sonhamos e que não tivéssemos de nos esforçar tanto para que os sonhos se realizassem. Se assim fosse, não seríamos humanos e nem na Terra estaríamos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)