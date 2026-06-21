Horóscopo de hoje 21/06: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste domingo, 21 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, domingo (21/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
O ambiente onde sua alma se nutre de familiaridade nem sempre é formado pelas pessoas que oficialmente são seus familiares. Portanto, você precisa buscar com quem ou em que lugares sua alma se sentiria à vontade.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Tudo que anda acontecendo dá margem a muita especulação, e sua mente anda frenética, em busca de respostas e explicações. Tudo ao seu devido tempo. Por enquanto, adote a postura de testemunha passiva dos acontecimentos.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Procure reservar tempo e energia para organizar o fluxo de recursos financeiros, de modo a ter mais segurança e conforto nas próximas semanas. É algo necessário, mesmo que não seja divertido. Em frente.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Agora sua alma fica habilitada a tomar mais iniciativas. Não que antes você não pudesse ir em frente com suas iniciativas, mas agora a tendência é que essas deem resultados melhores, além de ampliar sua margem de liberdade.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e sua alma precisa dar um tempo para refletir com sinceridade sobre o papel que desempenha e, também, sobre a maneira com que vai manobrar nos tempos vindouros. É tudo possível.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Procure sair da toca, porque, fazendo contatos no mundo social, você descobriria oportunidades que, de outra maneira, passariam despercebidas. Suporte com elegância as pessoas chatas. Isso também faz parte.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
As coisas boas que vêm vindo por aí podem ser pressentidas, sem serem entendidas com clareza, mas isso seria desnecessário. Necessário só é que você aceite os pressentimentos e aprenda a se orientar por eles.
♏ Escorpião (23/10 a 21/11)
Quando o jogo é claro e sincero, todas as pessoas envolvidas ganham com isso, mas, apesar de todas saberem disso, mesmo assim resistem a atuar dessa maneira. Vai entender os humanos! Procure agir com transparência.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Ousadia é seu nome do meio, mas isso não quer dizer que sua alma seja sempre bem-sucedida por atuar com ousadia, às vezes enfia os pés pelas mãos. Por isso, o assunto é selecionar direito quando atuar com ousadia.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Faça uma triagem fina dos relacionamentos, para não correr o risco de se acomodar em alguns que, pela força do hábito, permanecem, mas que não brindam com nada positivo à sua vida. Triagem de relacionamentos.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Dedicar-se ao que seja imprescindível, mesmo que não seja de sua preferência, com carinho e boa vontade, pavimentará o caminho para você chegar a uma situação que seja mais condizente com suas pretensões. Em frente.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Dividir as experiências boas com as pessoas, sejam elas conhecidas ou anônimas, faz a magia de multiplicar o regozijo. O ser humano é mais humano na mesma medida em que se relaciona e compartilha experiências.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
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