Horóscopo de hoje 21/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira 21/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



Como saber o meu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Tantas ideias passam pela cabeça, algumas verdadeiras e motivadoras de entusiasmo sagrado, outras falsas que também promovem sentimentos excitantes, porém, quando postas em prática se mostram decepcionantes.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Valores são esses significados mentais que servem para sua alma avaliar os acontecimentos, as pessoas e tudo que você vai conhecendo ao longo da vida. Valores são aspectos fundamentais de todo e qualquer ser humano.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sua alma não será lembrada pelos maravilhosos pensamentos que idealiza, mas pelas iniciativas que tiver tomado para que os pensamentos se transformem em realidade concreta. Agora é o tempo de tomar iniciativas.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Se não houver um cenário aprazível no qual sua alma se sentir segura e confortável, pois então, a partir deste momento, você não deve se distrair com nada além de fazer o necessário para garantir que esse cenário exista.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Nem sempre as pessoas que você precisa, e que fariam bem a você, são as que parecem mais simpáticas. Em muitos casos elas são apenas necessárias, e não passam pelo sistema emocional afetivo de simpatias ou antipatias.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Há muito chão pela frente, você está apenas no início do caminho, independentemente de tudo que tiver feito até aqui. Este é o momento de maior criatividade, começar do zero os projetos que, ao longo do tempo, prosperarão.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A mente humana faz juízo de tudo que percebe, o problema não é esse. O problema é julgar e condenar, aí sim a coisa pega. Fazer juízos serve para tomar decisões, condenar só tem uma utilidade, jogos de poder. Melhor não.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O mais importante desta parte do caminho é você usar o discernimento para distinguir os pressentimentos das ideias fantasiosas que, ainda que pareçam baseadas em argumentos inteligentes, são falsas mesmo assim.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A qualidade das pessoas com que você se relaciona e com as quais assume compromissos, fala mundos sobre você. Procure se dedicar a que sua alma seja mais seletiva a respeito das pessoas que considera próximas.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dedique mais tempo do que o habitual a organizar a rotina, de modo a descobrir assuntos que não é mais necessário repetir, enquanto haverá outros que precisam ser adotados. Reorganizar a rotina faz bem à saúde.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Conformar-se com o que está disponível parece sensato, mas o que fazer com essa ânsia de excitação que nos corrói a alma até o momento de nos lançarmos a alguma aventura? Conforto é bom, mas aventura também. Você escolhe.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Medite sobre as questões que são fundamentais para sua alma, aquelas sem as quais você perderia todo sentido e significado. São princípios, são pessoas que representam esses princípios e atividades cotidianas.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirely Pires, editora web de OLiberal.com