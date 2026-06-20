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Horóscopo de hoje 20/06: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 20 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, sábado (20/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Retorne às raízes, procure fazer contato com tudo que faça você se sentir num ambiente familiar, o qual nem sempre é constituído pelas pessoas que chamamos de familiares, às vezes muito pelo contrário. Familiaridade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Você não precisa encontrar, de imediato, uma razão para o que acontece, apenas participar, desfrutando do que merece e tomando distância do que lhe seja antipático. Pensar demais estragaria o regozijo disponível.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os assuntos financeiros, mesmo não sendo provedores de alegria e leveza, são necessários e requerem atualmente sua atenção, para serem organizados em nome de você obter mais segurança e conforto nas próximas semanas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O acréscimo de energia circulando pelo seu corpo e alma há de servir para você tomar as iniciativas que foram adiadas nas semanas anteriores, por pressentir que não era o momento certo. Agora é o tempo certo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Tudo que você pressente é possível acontecer, mas nada cairá em sua horta do céu sem que você atue de alguma maneira firme e vigorosa, para manter mínimo controle sobre o andar da carruagem. Tudo isso é possível.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Procure ter boa disposição para fazer contatos sociais, porque nesta parte do caminho as melhores oportunidades resultariam de você transitar à vontade pelo barulho social, mesmo no meio de pessoas que não prefira.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se aparentemente está tudo certo, por que raios a alma é invadida por ansiedades sem forma? Talvez seja resultado das experiências traumáticas do passado, mas de toda maneira é bom resistir. Coisas boas vêm vindo.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

O dinamismo crescente aponta na direção de que seja propício você colocar suas cartas sobre a mesa, com transparência e sinceridade, porque assim as pessoas também se sentiriam motivadas a fazer o mesmo. Abertura.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nem sempre a ousadia dá bons resultados. Às vezes você poderia se aquietar e deixar passar o que pareceria ser uma oportunidade, mas que, na verdade, não passa de uma encrenca. Selecionar as experiências é necessário.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A vida social requer investimentos de tempo e energia aos quais nem sempre sua alma está disposta, mas agora é quando a vida social traria para você oportunidades que, de outra maneira, não seriam percebidas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A excitação da perspectiva de novos e interessantes projetos dá lugar agora ao infinito de tarefas imprescindíveis para colocar em pé tudo que seja do seu interesse. Dedique-se a isso com carinho e boa vontade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O melhor da vida é o que pode ser compartilhado, seja com as pessoas próximas e conhecidas, ou eventualmente com quem você encontra de casualidade no meio dos eventos cotidianos. Compartilhar multiplica o regozijo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

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