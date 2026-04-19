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Horóscopo de hoje 19/04: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo,19 de abril de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (19/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Do jeito que as coisas vão, chega a hora em que sua alma precisa ser dura e determinante, para que as pessoas envolvidas não tenham mais dúvida a respeito de suas intenções e necessidades. Assim tudo vai desanuviar.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Você ainda não pode fazer valer sua vontade completamente, mas essa é uma condição que irá desaparecendo ao longo do tempo, tendo agora os primeiros sinais dessa perspectiva. Portanto, exorcize ansiedade e preocupação.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Aquilo que é decidido pode não ser muito conveniente para você, e vai obrigar a fazer sacrifícios que, de imediato, não seriam adequados. Porém, se mesmo assim atende aos seus interesses, talvez valha a pena o sacrifício.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Faça o que a necessidade trouxer até você, porque mesmo que seja uma situação que não lhe agrada, ainda assim é você que tem o poder, neste momento, de arrumar a situação. Em nome da qualidade dos relacionamentos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O que você determinar nesta parte do caminho se converterá em responsabilidade que você terá de assumir. Considere isso com cuidado para não se meter em encrencas que, depois, você se arrependeria. Escolha com sabedoria.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Procure ver o futuro com entusiasmo e esperança, para não ficar se preocupando com as vulnerabilidades atuais, especialmente no que diz respeito aos investimentos envolvidos nesta parte do caminho. Siga em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A confiança mútua é uma moeda rara nos relacionamentos da atualidade, porém, continua sendo muito valiosa, tanto que, sem a confiança mútua, a alma humana vai definhando e envelhecendo prematuramente.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Há coisas que precisam ser feitas de forma independente de você gostar delas ou não. Agora é quando sua alma se vê diante do dilema de fazer o que não lhe agrada ou fingir que não é com ela e seguir em frente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Suas determinações podem eventualmente parecer muito rígidas para as pessoas que as testemunham e são afetadas por essas, mas se são necessárias e justas é melhor seguir em frente Não é bom tentar agradar a todos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os dilemas não surgem com o mero intuito de atormentar sua alma. Os dilemas emergem porque sua alma precisa aprender a priorizar com sabedoria que orientação dar aos acontecimentos através das decisões e atitudes.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As palavras não são ventos modulados na laringe, as palavras são instrumentos de poder que produzem efeitos imediatos e a longo prazo também. Agora é um desses momentos em que suas palavras podem determinar o destino.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Tudo que anda acontecendo agora, e também o que você faz acontecer, são questões que vieram para ficar e se agregarão positivamente à construção do destino. Ações efetivas de longo prazo, muito longo.

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