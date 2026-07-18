Horóscopo de hoje 18/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 18 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, sábado (18/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

Não é que você deva sempre tomar a iniciativa, mas se achar que pode dar um empurrão para que as coisas aconteçam e as pessoas fiquem espertas, não hesite, siga em frente. Alguém tem de mexer no vespeiro, não é?

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É tudo diferente do que você um dia imaginou e as coisas não vão retroceder, ficarão mais complicadas à medida que o futuro se aproximar. Cabe a você se adaptar da melhor forma possível e tirar proveito, dentro do possível.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Muitas coisas mudaram e muitas mais ainda mudarão, porque a perspectiva é de sua vida se renovar e entrar num caminho sem volta, que promoverá relacionamentos mais complexos, porém, mais produtivos também. É por aí.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que desvia sua atenção daquilo com que você realmente gostaria de se envolver. Melhor não resistir nem se distrair, porque quanto mais rápido resolver, melhor para você.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Ainda que você continue encontrando resistência da parte das pessoas que precisariam concordar e agregar forças para tudo ser solucionado, evite tomar isso como um mau sinal. Está tudo indo bastante bem.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Foque no progresso material e espiritual e não se desanime porque as coisas ainda estejam bastante distantes de suas pretensões. O caminho é longo e sinuoso, porém, é o caminho, e você está decididamente nele. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Para você aproveitar o que a vida tem a lhe oferecer agora, é imprescindível assumir uma postura mais atrevida, motivada pelo espírito de se aventurar por terrenos que, até agora, pareciam arriscados demais. Em frente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Por mais delicados que sejam os temas que se levantam para você atender, procure enfrentar para dar conta, porque empurrar tudo a um futuro incerto em que você teria melhor disposição seria uma manobra equivocada.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É totalmente possível construir relacionamentos produtivos nesta parte do caminho, por isso, apesar de você ter se decepcionado bastante com parcerias anteriores, mesmo assim é interessante fazer novas apostas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Para você se adaptar bem a tudo que de novo anda acontecendo, e ocupando tempo e espaço de seu cotidiano, é fundamental haver boa vontade em seu interior, senão tudo será mais difícil do que o necessário

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

No fim, você fará o que tiver vontade e não o que as circunstâncias e pessoas parecem querer obrigar. Sua vontade há de prevalecer, sem necessidade de haver conflitos para que isso aconteça. Melhor não.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Agora, em vez de perguntar o que o céu poderia fazer por você, a pergunta mais importante consiste em você saber o que você poderia fazer para engrandecer o céu com sua presença, melhorando todos os relacionamentos.