Horóscopo de hoje 18/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (18/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Normalmente acontece que você age numa velocidade maior que os pensamentos e, por isso, acaba enfiando os pés pelas mãos Nada de muito errado com isso, mas neste momento em particular, é algo que precisa ser dominado.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Querendo ou não, você continuará dependendo de outras pessoas para que seus objetivos se realizem. Portanto, é melhor você não apenas se acostumar com a ideia, mas também trabalhar a favor de ampliar seu círculo social.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Este é um bom momento para sua alma se expor mais do que o habitual, engolindo quaisquer traços de timidez que tenham sobrado ainda, os quais atrapalhariam bastante o usufruto das oportunidades que se apresentam.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Chega um momento em que parece que a alma fica lúcida e compreende direito o que está em andamento e tudo que está envolvido, pois, apesar de não ser nada novo, o olhar da alma é diferente, muito mais amplo e compreensivo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Assuma riscos e não valorize o frio na barriga, porque esse nem sempre é sinal de que algo vai dar errado, mas uma medida da intensidade do momento em que sua alma está envolvida. Procure pensar positivo, está tudo bem.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ajuste as contas com essas pessoas que oprimiram você de qualquer forma, porque assim o jogo tenderá ao equilíbrio, em vez de você ficar nas cordas apanhando de tudo quanto é jeito. Os ajustes de contas são imprescindíveis.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Este é um momento cheio de potencialidades, as quais, evidentemente, não cabem todas no tempo que você tem disponível em cada dia. É importante selecionar direito quais potencialidades desenvolver daqui para frente

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Esperar pelo momento perfeito seria perder de vista as oportunidades que se apresentam, as quais, mesmo não sendo as que sua alma desejava, ainda assim podem servir de suporte para seguir em frente. Ou não?

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Siga pela linha que seja mais segura, porque sua alma precisa de mais repouso e conforto nesta parte do caminho, algo diferente do normal, que é aceitar quanto desafio se apresenta, mesmo que sejam distrações.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há muito assunto que merece mais reflexão de sua parte, e seria sábio de sua parte reservar um bom tempo para se dedicar a esse exercício, mesmo que, eventualmente, pareça que isso não seja uma real prioridade.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Agora é quando sua alma precisa puxar a sardinha para seu lado, porque uma dose de egoísmo é necessária, não apenas para a mera sobrevivência, mas principalmente para acrescentar valor material e espiritual.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Em vez de ficar esperando que o céu se abra e surja a magia que mudará sua vida para sempre e positivamente, procure começar a tomar todas as iniciativas que sejam pertinentes aos objetivos que deseja conquistar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)