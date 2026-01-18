Horóscopo de hoje 18/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (18/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Renove o apelo da ambição, se permita sonhar alto, porque este é um momento de ascensão, a qual é sempre bastante sofrida, já que você precisa investir recursos materiais e subjetivos que nem sempre estão disponíveis.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Rever os conceitos que você deu por garantidos e verdadeiros até aqui seria uma atitude sábia, porque o mundo andou mudando radicalmente e com muita velocidade, e sua alma corre o risco de ficar ultrapassada. Melhor não.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Aquilo que é de seu merecimento não é garantido que esteja em suas mãos, porque o mundo anda ficando mais selvagem do que em quaisquer outros tempos, e as pessoas avançam sobre o merecimento das outras com naturalidade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Acertar contas com essas pessoas que vivem sorrindo quando enfrentam você, mas que pelas costas se mostram diferentes e adversas, é a situação mais importante deste momento, para abrir passagem e se livrar delas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Arrume as gavetas, armários e todos esses cantos da casa ou escritório onde ficam entulhadas as coisas sem solução. É hora de fazer espaço, de despejar as coisas velhas e se renovar para abraçar o futuro desejável.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Leve a sério suas pretensões, porque mesmo que pareçam distantes demais para serem factíveis, neste momento você se encontra nesse lugar mágico que é o início de todo caminho, que só se manifesta dando o primeiro passo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Este é o melhor momento possível para você selecionar algum dos tantos assuntos que se alastram há tanto tempo, que provavelmente você nem lembra como começou, e se dedicar a colocar um ponto final, dentro do possível.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Todas essas coisas bonitas que você anda pensando, junto com as outras, não tão bonitas assim, seriam compreendidas com mais clareza se você as colocasse sobre a mesa e discutisse com pessoas em que você confia.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Cuide dos seus recursos materiais e espirituais, isto é, procure fazer com que esses tenham utilidade, porque tudo que potencialmente tem muito valor, mas não é utilizado, acaba sendo desvalorizado.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tome as iniciativas pertinentes a cada questão que você gostaria de ver acontecendo, porque se você ficar esperando que os mistérios da vida as façam acontecer, provavelmente só acontecerá isso, esperar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Aquilo que as circunstâncias impedem você de realizar é o que precisa ser mais amadurecido, porque esses obstáculos não são definitivos, são um chamado para você ter tempo de refletir melhor sobre tudo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Inicie hoje um novo ciclo de dinâmica social, se aproximando daquelas pessoas que podem contribuir com algo interessante e positivo para seus projetos. Relacionamentos de interesse são fundamentais também.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)