Horóscopo de hoje 17/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (17/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Muitas das pessoas que atraíram sua atenção em outros tempos, mas com as quais não foi possível criar qualquer tipo de aproximação, agora circulam brindando com nova oportunidade para estabelecer algum tipo de contato.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Aquilo que você um dia imaginou que seria o futuro se transformou num cenário completamente diferente, e isso não é algo negativo, nem tampouco há de se transformar na saudade de um tempo melhor que nunca existiu.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Muito caminho foi trilhado até aqui e muito mais será trilhado no futuro que está começando aqui e agora. Prepare sua alma para grandes emoções, principalmente no sentido da construção de relacionamentos produtivos.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Aqueles assuntos que parecem não se resolver nunca, voltam à mesa do jogo e requerem sua atenção, mas de um jeito que, vindo misturados com outras banalidades, parecem mais fáceis que de costume. Aproveite a oportunidade.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Poderia ser tudo muito melhor, mas se as coisas se deram assim, procure evitar perder tempo com a fantasia de como tudo deveria ser e se adequar ao que estiver em andamento. Assim, você intervirá com mais eficiência.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os sacrifícios que você fez em outros tempos começam a dar seus frutos, não foram em vão, porém, talvez tudo aconteça sem a velocidade que sua alma desejaria. Não importa, está tudo indo da melhor maneira possível.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Evite se acomodar no cenário conhecido, se atreva a ir além das circunstâncias que fariam sua alma se sentir segura, porque com um pouco de espírito de aventura você aproveitará o que a vida tem a lhe oferecer agora.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Se os temas que você achava superados tornam a ser postos sobre a mesa de jogo, em vez de resistir procure se dispor bem a atender tudo que seja necessário e, dessa vez, se livrar para sempre dessas situações.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Todas as parcerias são apostas, porque apesar de no começo as pessoas envolvidas venderem muito bem o peixe e fazerem promessas de mundos e fundos, quando chega a hora da prática tudo pode mudar, e para pior.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os tempos mudam e a gente não percebe, e quando percebe é porque já vai tarde o processo de adaptação a uma nova ordem das coisas. Não importa, é sempre possível recuperar o tempo perdido e se adaptar bem.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se as suas demandas forem justas e pertinentes, ainda que certas pessoas continuem colocando obstáculos no caminho, elas não prevalecerão, você passará por cima delas, tendo em vista os objetivos pretendidos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Este é um ponto importante da sua história, porque é quando sua alma começa a entender o panorama mais profundo dos acontecimentos, esse que normalmente passaria despercebido e seria jogado ao abismo do inconsciente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)