Horóscopo de hoje 16/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (16/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Esses sentimentos lindos e nobres que sua alma percebe no coração hão de ser compartilhados, para que se multipliquem. Porém, é importante selecionar direito as pessoas com que vai compartilhar esses bons sentimentos.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O melhor cenário possível é aquele em que todas as pessoas cheguem a um entendimento, sem que necessariamente tenham mudado de opinião. A convivência alegre e leve das diferenças será sempre o melhor cenário possível.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O tempo que você dedicar a organizar com carinho todos esses assuntos que foram procrastinados será também o tempo em que você colherá os bons resultados que aliviam o peso que a alma suporta. Siga por esse caminho.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Este é um daqueles momentos em que seria melhor sua alma não confidenciar com ninguém o que pretende fazer, mas se dedicar à ação para que, depois, as pessoas julguem os resultados, sem dar palpites antecipadamente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Ainda que por enquanto você só tenha bons sentimentos para garantir que as coisas continuem funcionando bem, procure aceitar essas condições em vez de se lamentar pelo que, eventualmente, estiver em falta. Aproveite.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Há coisas que você poderia fazer sem pedir ajuda a ninguém, mas isso seria menos divertido do que se você lançasse o pedido de ajuda, porque assim você compartilharia uma parte do seu caminho, trocando ideias.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Nada de bom surgiria nunca com a alma se sentindo empobrecida diante da complexidade da Vida. O enriquecimento espiritual é muito importante, e deve acompanhar o enriquecimento material, para ganhar sabedoria.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As atitudes nobres que você tomar em relação às pessoas que, agora, estão no seu encalço pedindo favores, será a maneira com que você poderá dizer não, sem que a atitude seja ofensiva. Tudo dentro das proporções.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Tantas coisas lindas para ser pensadas, emocionadas e colocadas em prática, mas tudo acontecendo num cenário onde há conflitos que desgastam e parecem se orientar na direção oposta a essas coisas bonitas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tantas coisas lindas para ser pensadas, emocionadas e colocadas em prática, mas tudo acontecendo num cenário onde há conflitos que desgastam e parecem se orientar na direção oposta a essas coisas bonitas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Para manter a leveza e alegria que garantem sempre que tudo dê certo, é melhor sua alma se desapegar do fruto daquilo que empreender agora, porque assim, com a alma desapegada, com certeza os resultados serão melhores.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Atitude é aquilo que surge de dentro da alma e se irradia para o mundo, é o melhor estado de ânimo possível, que contraria todas as contrariedades que o mundo insista em impor a você. Atitude é o que você precisa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)