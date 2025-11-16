Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 16/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 16 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, domingo (16/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Oração a Oxóssi para ter prosperidade e proteção
Confira a oração a Oxóssi, o orixá do conhecimento e das florestas, o Senhor da caça


image Oração do Preto Velho
Confira a oração do Preto Velho, entidade espiritual da proteção e milagres


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Esses sentimentos lindos e nobres que sua alma percebe no coração hão de ser compartilhados, para que se multipliquem. Porém, é importante selecionar direito as pessoas com que vai compartilhar esses bons sentimentos.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O melhor cenário possível é aquele em que todas as pessoas cheguem a um entendimento, sem que necessariamente tenham mudado de opinião. A convivência alegre e leve das diferenças será sempre o melhor cenário possível.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O tempo que você dedicar a organizar com carinho todos esses assuntos que foram procrastinados será também o tempo em que você colherá os bons resultados que aliviam o peso que a alma suporta. Siga por esse caminho.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Este é um daqueles momentos em que seria melhor sua alma não confidenciar com ninguém o que pretende fazer, mas se dedicar à ação para que, depois, as pessoas julguem os resultados, sem dar palpites antecipadamente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Ainda que por enquanto você só tenha bons sentimentos para garantir que as coisas continuem funcionando bem, procure aceitar essas condições em vez de se lamentar pelo que, eventualmente, estiver em falta. Aproveite.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Há coisas que você poderia fazer sem pedir ajuda a ninguém, mas isso seria menos divertido do que se você lançasse o pedido de ajuda, porque assim você compartilharia uma parte do seu caminho, trocando ideias.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Nada de bom surgiria nunca com a alma se sentindo empobrecida diante da complexidade da Vida. O enriquecimento espiritual é muito importante, e deve acompanhar o enriquecimento material, para ganhar sabedoria.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As atitudes nobres que você tomar em relação às pessoas que, agora, estão no seu encalço pedindo favores, será a maneira com que você poderá dizer não, sem que a atitude seja ofensiva. Tudo dentro das proporções.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Tantas coisas lindas para ser pensadas, emocionadas e colocadas em prática, mas tudo acontecendo num cenário onde há conflitos que desgastam e parecem se orientar na direção oposta a essas coisas bonitas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tantas coisas lindas para ser pensadas, emocionadas e colocadas em prática, mas tudo acontecendo num cenário onde há conflitos que desgastam e parecem se orientar na direção oposta a essas coisas bonitas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Para manter a leveza e alegria que garantem sempre que tudo dê certo, é melhor sua alma se desapegar do fruto daquilo que empreender agora, porque assim, com a alma desapegada, com certeza os resultados serão melhores.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

 Atitude é aquilo que surge de dentro da alma e se irradia para o mundo, é o melhor estado de ânimo possível, que contraria todas as contrariedades que o mundo insista em impor a você. Atitude é o que você precisa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda