Horóscopo de hoje 16/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira, 16/06, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Muito do que você procura longe se encontra ao alcance da mão, disponível dentre todas as coisas e pessoas que fazem parte do seu círculo de influência. Por que será que a mente busca longe o que está perto?

♉ Touro (21/4 a 20/5)

À medida que o tempo passa, sua alma fica mais ansiosa em relação às coisas que já deveriam ter acontecido, mas que ficaram em suspense por diversas razões. Melhor não se enervar com isso, mas manter a cabeça no lugar.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A vida apresenta charadas difíceis de resolver, para testar os limites de sua inteligência. Certos acontecimentos provocam impaciência, mas, ao mesmo tempo requerem paciência para serem resolvidos. E agora? Como resolver?

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Seria ideal que as pessoas reconhecessem seus limites, mas, na prática, nada funciona assim e, por isso, se torna necessário dizer algumas palavras duras para chamar a atenção e tudo retornar à normalidade.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Faça tudo do seu jeito, mesmo que a ação seja meio atrapalhada, porque neste momento vale mais a pena você demonstrar vigor e firmeza do que ficar esperando por uma condição perfeita. Tudo de acordo ao possível.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Você pode ter esperado demais por alguns resultados que continuam se evadindo, e agora a paciência acaba e você terá a chance de agir com mais firmeza, para garantir suas pretensões. Que o mundo se prepare! Aí vem você!

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Por um tempo, será melhor você não se expor desnecessariamente, mas preferir agir nos bastidores, influenciando indiretamente as pessoas que se sintonizem com seus planos. Agir nos bastidores é a melhor pedida do momento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os atritos não são negativos em si mesmos, podem ser desconfortáveis, mas também chamam a atenção para as pontas soltas que foram sendo deixadas para trás, como se não tivessem nenhuma importância, mas têm.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O excesso de teoria e a pouca prática é a fórmula perfeita para a frustração. Agora é seu momento de fazer acontecer, sem se importar demais com os resultados, mas testando movimentos para ver no que dá.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sua mente se projeta ao futuro com vigor e compara as visões com o que acontece aqui e agora, não encontrando muita conexão entre uma ponta e a outra. Isso irá se solucionando com tempo, sem precipitação nenhuma.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Um dia a paciência acaba e a alma se vê obrigada a tomar atitudes que em outros tempos seriam inimagináveis. Agora é seu momento de impaciência, de testar os limites dos relacionamentos e ver os resultados.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

As pessoas que intimidam costumam ser as que estão intimidadas e amedrontadas, portanto, não vale a pena você reagir com agressividade, mas respirar fundo e olhar com compreensão tolerante tudo que estiver acontecendo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)