Horóscopo de hoje 16/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (16/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Apesar de haver margem para você relaxar e adotar uma postura segura diante dos desafios, sempre haverá por aí pessoas maliciosas o suficiente à espreita de qualquer vulnerabilidade sua que possa ser explorada.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Tomar iniciativas será a melhor maneira de evitar que as pessoas tirem vantagens de tudo que você colocou sobre a mesa. Seja mais rápido que elas, em vez de esperar por condições melhores, tome agora as iniciativas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

De vez em quando dá uma espécie de desânimo que não é necessariamente sinal de que algo errado possa vir a acontecer. Às vezes o desânimo é uma maneira de a vida impedir que você enfie os pés pelas mãos.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As pessoas se acostumam a viver isoladas, mas isso não é bom para ninguém, porque a realidade mais real de nossa humanidade é a interdependência entre todas as pessoas. Tudo para o bem de todos ou da maioria.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Cresça e apareça, agora é um bom momento para se expor um pouco mais, sem medo das críticas que eventualmente lhe forem endereçadas, porque se houver críticas será sinal de que você está tocando nos pontos certos.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Abrir a mente significa ter flexibilidade suficiente para modificar os pontos de vista e adotar outra visão diferente da realidade. Essa é uma aventura intelectual que enriquece a alma e melhora os relacionamentos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Agir com coragem não significa que você deixe de sentir medo, ao contrário, a atitude corajosa é a que transcende o medo, porque ele sempre estará por aí, espreitando para explorar alguma vulnerabilidade. Em frente.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

As pessoas que se mostram excessivamente simpáticas não são as que você deve escolher. Elas só querem amarrar você para depois não entregarem nada do que prometem. É preciso saber distinguir direito as pessoas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nem sempre é possível encontrar uma utilidade para todas as pessoas com que você se relaciona. Algumas pessoas não apenas são inúteis como também agregam trabalho a você e, no entanto, são pessoas importantes.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sempre será possível deixar passar em brancas nuvens as chances de regozijo que a vida oferece, porque a alma humana se apega a preocupações que não necessariamente são importantes em determinado momento.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Sua alma está afiada neste momento, percebendo melhor a maneira de arrumar o espaço no qual passa a maior parte do tempo, porque isso dará como resultado mais conforto e dinamismo Dedique seu tempo a essa arrumação.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Ainda que seja cansativo ficar fazendo conjecturas a respeito do que acontece e do rumo que sua alma quer dar à vida, é importante se dedicar a esse exercício subjetivo nesta parte do caminho. Resultados surpreendentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)