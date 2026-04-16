Horóscopo de hoje 16/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (16/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Decida o que pretende e faça acontecer, se tornando independente das circunstâncias, porque se você se posicionar em dependência dessas, verá passar o tempo e nada acontecer em relação às suas pretensões. Tome a dianteira.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

São tantas emoções e acontecimentos que a alma não sabe o que fazer, se sente presa nos dilemas. Apesar de essa ser uma condição desconfortável, é o melhor que poderia acontecer, para você não se precipitar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A força do grupo é imbatível, e as pessoas sabem disso, porém, mesmo assim há toda uma resistência a se consolidarem os laços de solidariedade e cooperação necessários para as pessoas formarem um grupo coeso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Fundamental é mesmo você estar no domínio das situações que lhe interessam, porque nesta parte do caminho quem manda é você, já que todo o esforço e responsabilidades recaíram sobre suas costas. Faça valer sua autoridade.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O cenário não se amplia atualmente por obra de alguma mágica misteriosa, mas como resultado de tudo que você andou investindo nos meses anteriores. Respire com alívio, daqui para frente há muitas aventuras.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Apesar de você não ser mais essa pessoa que foi no passado, muita gente não percebeu sua mudança e continua colocando você dentro da mesma moldura. É hora de destruir essa moldura para se libertar do passado.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Enquanto você tenha certeza do que você pretende e se movimente com determinação nesse sentido, as pessoas sinceras e as falsas irão ficando evidentes, sendo isso fundamental para fazer boas escolhas de parcerias.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Uma pequena semente contém uma árvore gigantesca. Isso se também aplica às oportunidades que a vida oferece. Aquilo que à primeira vista possa parecer abaixo de suas ideias, com o tempo pode exceder suas expectativas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Todas essas novidades que fazem seus olhos brilharem e que atiçam o coração para se envolver em novas aventuras, tudo há de ser selecionado com muita calma, sem você se precipitar em nenhuma direção. É assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Não apenas há males que vêm por bem, porque a proteção da vida às vezes parece um castigo, como também você precisa tomar atitudes que aos olhos de outras pessoas parecem erradas, mas o tempo demonstra corretas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Algumas conversas agradam sua alma, porque vêm recheadas de boas perspectivas para o futuro, enquanto outras, de encerramento de ciclos, lhe dão nos nervos. O cenário é assim, tudo junto e misturado. É a vida.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Defenda seus interesses e invista em atividades que compensem, porque este é um momento auspicioso que pode trazer como resultado um futuro mais agradável e consolidado e, por isso, com menos ansiedade envolvida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)