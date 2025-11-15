Horóscopo de hoje 15/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (15/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os pressentimentos são como o pássaro que canta quando ainda é de noite, sentindo a chegada da aurora. Os pressentimentos hão de ser levados a sério, especialmente esses que fazem sua alma flutuar de regozijo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Agora é um bom momento para você tentar chegar nessas pessoas com que andou tendo fricções e conflitos, porque se vocês se entenderem e chegarem a um acordo, mesmo que temporário, o resultado será bom para todos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Agir por interesse pareceria algo imoral, porém, no fundo todo ser humano mistura interesses práticos com sentimentos, porque a vida é completa, sem compartimentos diferentes, mistura tudo numa só personalidade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Para evitar que as pessoas deem palpites que só vão complicar você, procure silenciar sobre suas reais intenções e se dedicar a fazer o necessário. Depois, os resultados falarão por si mesmos e serão muito bons.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Aproveite os bons sentimentos que circulam pela sua alma, porque ainda que não encontrem suporte nos acontecimentos, muito pelo contrário até, são reais o suficiente para confiar em que o porvir seja cheio de auspícios.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Com um pouco de ajuda, você vai conseguir resolver tudo que até agora andava emperrado. É uma questão de selecionar direito as pessoas a quem pedir ajuda, porque se pedir às pessoas erradas, o tiro sai pela culatra.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Seria interessante aproveitar estes momentos para fazer contas, mas sem que isso signifique um peso a mais em sua alma. Ao contrário, faça contas para entender perfeitamente seu alcance e se ajustar a esse. É por aí.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Assim como o mau humor se expressa com toda clareza, não deixando lugar a dúvidas, da mesma forma o bom humor e os sentimentos elevados hão de encontrar uma expressão que não tenha pudor algum para a limitar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Ainda que seja apenas uma pessoa que consiga ver além das aparências e identificar em sua alma as boas intenções, ela será suficiente para você continuar em frente apesar de tudo. É hora de fazer sacrifícios.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Coisas boas circulam no meio social, e para as aproveitar você precisa sair da caverna e socializar, porque senão essas coisas boas irão parar no colo de outras pessoas. É certo que sua alma não quer isso, né?

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Todo e qualquer movimento objetivo que você fizer agora tende a dar frutos melhores do que em outros tempos, algo que, com certeza, sua alma anseia. Para manter a leveza, atue com desapego ao fruto de seu trabalho.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Alegria e leveza são as marcas da pessoa vitoriosa, e essas condições não precisam ser resultado dos acontecimentos nem muito menos da qualidade de seus relacionamentos. É uma atitude que cresce de dentro para fora.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)