Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 15/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (15/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Oração aos Orixás e aos guias para acalentar o coração
Confira a oração aos orixás e guias para pedir proteção e auxiliar nos momentos de tristeza



image Oração de Xangô para ter proteção e justiça
Confira a oração de Xangô, o orixá dos trovões, para atrair proteção e justiça

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Teoricamente, o que é bom para a maioria seria bom para você particularmente também, porém, essa regra não há de ser aplicada de forma indiscriminada, porque para a satisfazer você teria de conceder demais.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Aos poucos, mas com vigor e assertividade, você precisa dar conta de tudo, de todas as tarefas, das responsabilidades que assumiu e também das promessas que empenhou. Parece muito, mas aos poucos tudo será feito. Em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Escolha as opções mais divertidas e leves para navegar por este dia, faça com que cada gesto e atitude produzam alegria, não apenas para si como também para todas as pessoas com que você entrar em contato. Alegria.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Faça o que seja mais seguro e que deixe sua alma mais confortável com a situação, porque desse jeito, mesmo que a situação seja complexa e de difícil solução, você navegará com mais soltura no meio dela. Sem problemas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Suas palavras têm força e isso precisa ser tido em conta, porque em muitos casos você não mede direito o impacto que suas palavras provocam, e depois não sabe o porquê de as pessoas reagirem do jeito que o fazem.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 Importante você guardar segredo sobre seus verdadeiros planos e conversar com as pessoas lhes dando a razão, mas também continuar em frente com suas próprias estratégias. Isso poupará você de muitos contratempos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Com a ajuda de pessoas improváveis, você sairá dessa espécie de atoleiro, que nem mereceria ser chamado assim, porque não passa de um tempo de pequenos, mas diversos, contratempos. Confie em seu taco, está tudo certo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Mesmo que sua alma se sinta tentada a seguir em frente, procure ganhar tempo para amadurecer ainda mais o que pretende fazer. O tempo não se pode perder, porque não é uma coisa, é a matéria prima do destino.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Faça contatos, circule pelo ambiente social, atraia a atenção das pessoas sobre seus intuitos, porque nesta parte do caminho é mais provável que você encontre as almas certas para acompanhar seus passos. Estão por aí.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ainda que pareça difícil, siga em frente, porque se você sucumbir ao temor e deixar de fazer o que é disponível, não saberá quando aparecerá a próxima oportunidade de dar conta de tudo. Aproveite a chance.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O entusiasmo alheio serve de suporte também para que você adote uma postura mais leve e alegre, a despeito de não haver sequer grandes razões para isso. A alegria não precisa de razões, ela é o objetivo em si mesmo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Lidar com a complexidade que se apresenta não há de ser objeto de ansiedade, mas de entusiasmo, já que a Vida, com seus mistérios, só nos apresenta desafios que sejamos capazes de encarar e solucionar. Em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda