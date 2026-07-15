Horóscopo de hoje 15/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (15/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A ordem não acontecerá espontaneamente, porque as pessoas envolvidas tendem a se acomodar no conflito em vez de procurar acordos que solucionem as pendências. Você vai precisar forçar um pouco a situação.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os milagres nunca acontecem em cenários pacíficos, os milagres acontecem quando tudo parece estar perdido. Procure renovar a confiança nos mistérios da vida, porque agora, mais do que nunca, esses circulam com força.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Procure enxergar seu futuro dentro de um sistema ordenado que lhe permita ter domínio sobre todos os aspectos que compõem uma existência que promova o progresso. Progredir é essencial nesta parte do caminho.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Os sentimentos sintetizam as experiências melhor do que as palavras e, a não ser que sua alma seja poeta, tentando definir a imaginação, melhor você desfrutar das sensações em vez de buscar explicações.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Procure agir se baseando no ponto de vista mais amplo e inclusivo que você seja capaz de adotar, porque assim você poderá se antecipar ao que as outras pessoas fizerem e como iriam reagir às atitudes que você tomar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Enquanto você se preocupa porque as coisas não saem de acordo ao desejado, inúmeras outras oportunidades novas se apresentam, e são promissoras o suficiente para merecer sua atenção. Continue sua busca, está tudo aí.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Que tudo seja muito diferente de como você pensou que seria não há de ser o fundamento para você resistir ao destino. Ao contrário, este é um daqueles momentos em que a alma precisa se munir de espírito de aventura.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Você tem pela frente muito trabalho a fazer, esclarecendo assuntos antigos que voltaram à pauta e que merecem ser atendidos, para não voltar a empurrar ao futuro o que pode ser solucionado agora. Agora é o futuro.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Enquanto houver verdade e atitudes honestas, por mais que as pessoas se desentendam não haverá grandes problemas. Todos os problemas surgem da discrepância entre as promessas e as atitudes práticas das pessoas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Organize as questões práticas do cotidiano, porque ainda que tudo pareça em ordem, é preciso você ter uma noção mais clara de tudo que está envolvido nessa manutenção. O resultado será a poupança de recursos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Enquanto suas atitudes forem firmes e expressarem decisões consolidadas, você verá que as pessoas que, por enquanto, apresentam resistência e obstáculos acabarão, retrocedendo e concedendo terreno a você.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Apesar do desgosto que certos acontecimentos lhe provocam, em vez de você se demorar em sentimentos ressentidos procure se capitalizar com os eventos, e os utilizar para fazer as transformações necessárias. Em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)