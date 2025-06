Horóscopo de hoje 15/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo 15/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Se as tensões ressurgentes intimidam você, e sua alma se sente tentada a chutar o balde, ainda que pareça ser essa a atitude que traria alívio, procure pensar além dos resultados imediatos antes de embarcar nessa.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

A todo momento há de se tomar muito cuidado para que os ressentimentos não se avolumem na alma, porque diante de tanta contrariedade é até natural que isso aconteça. Natural sim, mas não saudável.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Veja, você não é a única alma tomada por sentimentos desencontrados, isso é algo que tem se tornado bastante comum, dadas as condições do mundo. É preciso encontrar apoio e compreensão amorosa, isso sim.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Há pessoas por aí que se dedicam a colocar obstáculos na tentativa de impedir que você viva seu regozijo. Seu estado de ânimo subverte o que as pessoas esperam de você, e isso é algo libertador. Em frente.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Melhor evitar a precipitação nesta parte do caminho, porque mesmo que você tenha esgotado toda sua paciência e queira chutar o balde, os resultados desanimariam muito no futuro, e o alívio buscado não aconteceria.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Talvez seja necessário executar algumas ações que não sejam compartilhadas com ninguém, mas que ao você se dedicar a elas crie o resultado de sua alma se sentir com mais domínio da situação. Isso é perfeito.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Mesmo que pareça impossível encontrar uma saída para o que acontece, desista de pensar assim e continue se projetando ao futuro com alegria e esperança, porque tudo vai mudar substancialmente e ao seu favor.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As pessoas se dedicam a colocar obstáculos no caminho das outras, e os motivos são ciúme e inveja, condições que elas nem se atrevem a aceitar, porque as diminuiria. É tudo um jogo sujo que passa por normal.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Na hora em que tudo deveria decolar e adquirir ressonância, acontecem boicotes e, talvez, algumas conspirações, que nem são totalmente conscientes, mas acontecem mesmo assim. Sabedoria para lidar com isso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As dificuldades das pessoas próximas a você são suas dificuldades também, portanto, é de pouco valor que você tente se isolar e determinar que nada do que acontece seja problema seu. É problema de todos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Apesar de que o meio de campo ficou tão embolado que pareceria acabar com o jogo, a bola ainda está em campo, há jogo pela frente. Portanto, se levante e continue tentando, porque a vida não espera por ninguém..

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Mesmo que você tenha feito tudo que estava ao seu alcance para as coisas darem certo, o mundo está louco o suficiente para subverter seus esforços, e isso é um sinal de que, talvez, você deva mudar de estratégia.

