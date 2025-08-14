Horóscopo de hoje 14/08: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (14/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
VEJA MAIS
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
As boas intenções que ficam no mundo dos sentimentos abstratos pavimentam o caminho do inferno, porque produzem expectativas que, pela falta de realização, se transformam em frustração. Não deixe isso acontecer.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Melhor não esperar que as pessoas façam a parte delas enquanto você apenas as monitora, porque nesta parte do caminho, se você quiser que algo seja bem feito, melhor tomar as rédeas e agir por conta própria. Melhor.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
No meio de conversas aparentemente banais e sem importância alguma, a alma consegue ter ideias muito interessantes. É preciso se apressar para registrar essas ideias, porque senão elas passam sem deixar rastros.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Aparentemente está tudo certo, mas o mundo continua incerto, o que configura um contraste difícil de entender. Entre os sentimentos que sua alma preza e a percepção das circunstâncias complicadas, aí está o jogo.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Se todas essas conversas maravilhosas se transformassem em questões práticas, os avanços seriam colossais. Porém, infelizmente as pessoas têm essa tendência a prometerem muito além do que conseguem realizar. É assim.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
A falta de recursos materiais é equilibrada pela quantidade de boas ideias que circulam pela sua alma, as quais, mesmo não produzindo efeitos imediatos, ainda assim precisam ser devidamente valorizadas. São úteis.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Sobram argumentos para discutir com certas pessoas, mas melhor seria deixar de lado essas condições e se focar no que realmente interessa, que é colocar em prática um mínimo de tudo que vem sendo conversado.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Pessoas de confiança são muito raras, e agora você precisa delas mais do que nunca. Elas estão misturadas com as pessoas que não merecem nenhuma confiança e, por isso, não será fácil você as selecionar. É por aí.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
De vez em quando acontece como agora, em que as palavras e os fatos encontram convergência e tudo se realiza na velocidade do pensamento. É isso que sua alma gosta, mas não é assim que as coisas funcionam.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Como a gente erra mais do que acerta, o misterioso destino se aproveita dessa dinâmica para indicar o que seja melhor através de nossos erros. Não é uma questão de aprendizagem, mas de discernimento. É por aí.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Quando as pessoas agem tomadas de boa vontade, nem sempre os resultados são positivos, às vezes elas produzem trapalhadas em vez de soluções. Porém, a boa vontade há de ser valorizada sempre, tratada com respeito.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Por mais que a alma sinta um tanto de medo ao perceber que se enfiou numa trama complexa de relacionamentos e interesses, o medo não há de ser considerado uma profecia de que tudo vai dar errado. Pelo contrário.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA