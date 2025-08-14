Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 14/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (14/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Oração aos Orixás e aos guias para acalentar o coração
Confira a oração aos orixás e guias para pedir proteção e auxiliar nos momentos de tristeza


image Oração de Xangô para ter proteção e justiça
Confira a oração de Xangô, o orixá dos trovões, para atrair proteção e justiça


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As boas intenções que ficam no mundo dos sentimentos abstratos pavimentam o caminho do inferno, porque produzem expectativas que, pela falta de realização, se transformam em frustração. Não deixe isso acontecer.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Melhor não esperar que as pessoas façam a parte delas enquanto você apenas as monitora, porque nesta parte do caminho, se você quiser que algo seja bem feito, melhor tomar as rédeas e agir por conta própria. Melhor.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

No meio de conversas aparentemente banais e sem importância alguma, a alma consegue ter ideias muito interessantes. É preciso se apressar para registrar essas ideias, porque senão elas passam sem deixar rastros.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Aparentemente está tudo certo, mas o mundo continua incerto, o que configura um contraste difícil de entender. Entre os sentimentos que sua alma preza e a percepção das circunstâncias complicadas, aí está o jogo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Se todas essas conversas maravilhosas se transformassem em questões práticas, os avanços seriam colossais. Porém, infelizmente as pessoas têm essa tendência a prometerem muito além do que conseguem realizar. É assim.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A falta de recursos materiais é equilibrada pela quantidade de boas ideias que circulam pela sua alma, as quais, mesmo não produzindo efeitos imediatos, ainda assim precisam ser devidamente valorizadas. São úteis.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Sobram argumentos para discutir com certas pessoas, mas melhor seria deixar de lado essas condições e se focar no que realmente interessa, que é colocar em prática um mínimo de tudo que vem sendo conversado.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Pessoas de confiança são muito raras, e agora você precisa delas mais do que nunca. Elas estão misturadas com as pessoas que não merecem nenhuma confiança e, por isso, não será fácil você as selecionar. É por aí.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 De vez em quando acontece como agora, em que as palavras e os fatos encontram convergência e tudo se realiza na velocidade do pensamento. É isso que sua alma gosta, mas não é assim que as coisas funcionam.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Como a gente erra mais do que acerta, o misterioso destino se aproveita dessa dinâmica para indicar o que seja melhor através de nossos erros. Não é uma questão de aprendizagem, mas de discernimento. É por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quando as pessoas agem tomadas de boa vontade, nem sempre os resultados são positivos, às vezes elas produzem trapalhadas em vez de soluções. Porém, a boa vontade há de ser valorizada sempre, tratada com respeito.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Por mais que a alma sinta um tanto de medo ao perceber que se enfiou numa trama complexa de relacionamentos e interesses, o medo não há de ser considerado uma profecia de que tudo vai dar errado. Pelo contrário.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda