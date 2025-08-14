Horóscopo de hoje 14/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (14/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As boas intenções que ficam no mundo dos sentimentos abstratos pavimentam o caminho do inferno, porque produzem expectativas que, pela falta de realização, se transformam em frustração. Não deixe isso acontecer.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Melhor não esperar que as pessoas façam a parte delas enquanto você apenas as monitora, porque nesta parte do caminho, se você quiser que algo seja bem feito, melhor tomar as rédeas e agir por conta própria. Melhor.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

No meio de conversas aparentemente banais e sem importância alguma, a alma consegue ter ideias muito interessantes. É preciso se apressar para registrar essas ideias, porque senão elas passam sem deixar rastros.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Aparentemente está tudo certo, mas o mundo continua incerto, o que configura um contraste difícil de entender. Entre os sentimentos que sua alma preza e a percepção das circunstâncias complicadas, aí está o jogo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Se todas essas conversas maravilhosas se transformassem em questões práticas, os avanços seriam colossais. Porém, infelizmente as pessoas têm essa tendência a prometerem muito além do que conseguem realizar. É assim.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A falta de recursos materiais é equilibrada pela quantidade de boas ideias que circulam pela sua alma, as quais, mesmo não produzindo efeitos imediatos, ainda assim precisam ser devidamente valorizadas. São úteis.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Sobram argumentos para discutir com certas pessoas, mas melhor seria deixar de lado essas condições e se focar no que realmente interessa, que é colocar em prática um mínimo de tudo que vem sendo conversado.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Pessoas de confiança são muito raras, e agora você precisa delas mais do que nunca. Elas estão misturadas com as pessoas que não merecem nenhuma confiança e, por isso, não será fácil você as selecionar. É por aí.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

De vez em quando acontece como agora, em que as palavras e os fatos encontram convergência e tudo se realiza na velocidade do pensamento. É isso que sua alma gosta, mas não é assim que as coisas funcionam.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Como a gente erra mais do que acerta, o misterioso destino se aproveita dessa dinâmica para indicar o que seja melhor através de nossos erros. Não é uma questão de aprendizagem, mas de discernimento. É por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quando as pessoas agem tomadas de boa vontade, nem sempre os resultados são positivos, às vezes elas produzem trapalhadas em vez de soluções. Porém, a boa vontade há de ser valorizada sempre, tratada com respeito.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Por mais que a alma sinta um tanto de medo ao perceber que se enfiou numa trama complexa de relacionamentos e interesses, o medo não há de ser considerado uma profecia de que tudo vai dar errado. Pelo contrário.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)