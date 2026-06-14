Horóscopo de hoje 14/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (14/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

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Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ir ao encontro do que você imagina seja mais satisfatório do que acontece no presente, essa será uma estratégia melhor do que continuar gastando tempo e energia tentando se livrar dos contratempos e adversidades.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Esses momentos de sossego que sua alma tanto preza estão disponíveis e ao seu alcance, mas para serem desfrutados você vai precisar, antes de tudo, sossegar sua própria mente, senão não perceberá a calmaria.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os desejos promovem movimento e você precisa entrar na onda do dinamismo para garantir suas satisfações. Desejar e não atuar de acordo é a melhor maneira de congestionar a alma e fazer mal para sua saúde mental.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Esse universo infinito de sensações que sua alma experimenta há de ser digerido da melhor maneira possível, senão vai acontecer uma indigestão, que é o momento em que começa a dar uma exaustão fora do comum.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Está começando o tempo em que você terá a oportunidade de voltar a luzir sua astúcia e inteligência, sem efeitos colaterais que contrariam seus interesses. Procure ter confiança em seu taco e no futuro. Tudo se acerta.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As facilidades acontecem e hão de ser aproveitadas sem perder tempo, porque sendo elas eventuais e temporárias, que razão distorcida levaria você continuar se queixando da vida. Isso demandaria tempo e vitalidade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

No meio de todas essas pessoas que circulam agora pela sua vida há algumas que sua alma precisa selecionar, porque representam potencialidades futuras. Invista nesses relacionamentos sem esperar nada de imediato.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Depender de outrem para fazer o que pretende não é a situação mais confortável para sua alma, mas é a que está em andamento, por isso, o melhor a fazer nesta parte do caminho é você tentar se adaptar o melhor possível.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando as pessoas se dão uma trégua e se entendem, mesmo que continuem discordando visceralmente, se abre uma janela na alma, que compreende a necessidade da convivência acima das emoções negativas que circulam.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Apesar de a vida social cansar um pouco, é um investimento de energia que trará compensações no futuro. Por isso, sacrifique seu conforto e continue articulando seus interesses com as pessoas. Vida social.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Em vez de esperar que a pessoa que lhe interessa se aproxime, procure tomar você a iniciativa, porque este é o momento em que você vai encontrar receptividade, além do quê, as coincidências também jogarão um papel.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há um tempo certo para cada coisa, e agora sua alma encontrará vitalidade se confortando com segurança e sossego. Assim, você se nutrirá direito e depois, se ainda quiser, poderá se aventurar no lado selvagem da vida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)