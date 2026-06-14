Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 14/06: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 14 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, domingo (14/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ir ao encontro do que você imagina seja mais satisfatório do que acontece no presente, essa será uma estratégia melhor do que continuar gastando tempo e energia tentando se livrar dos contratempos e adversidades.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Esses momentos de sossego que sua alma tanto preza estão disponíveis e ao seu alcance, mas para serem desfrutados você vai precisar, antes de tudo, sossegar sua própria mente, senão não perceberá a calmaria.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os desejos promovem movimento e você precisa entrar na onda do dinamismo para garantir suas satisfações. Desejar e não atuar de acordo é a melhor maneira de congestionar a alma e fazer mal para sua saúde mental.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Esse universo infinito de sensações que sua alma experimenta há de ser digerido da melhor maneira possível, senão vai acontecer uma indigestão, que é o momento em que começa a dar uma exaustão fora do comum.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Está começando o tempo em que você terá a oportunidade de voltar a luzir sua astúcia e inteligência, sem efeitos colaterais que contrariam seus interesses. Procure ter confiança em seu taco e no futuro. Tudo se acerta.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As facilidades acontecem e hão de ser aproveitadas sem perder tempo, porque sendo elas eventuais e temporárias, que razão distorcida levaria você continuar se queixando da vida. Isso demandaria tempo e vitalidade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

No meio de todas essas pessoas que circulam agora pela sua vida há algumas que sua alma precisa selecionar, porque representam potencialidades futuras. Invista nesses relacionamentos sem esperar nada de imediato.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Depender de outrem para fazer o que pretende não é a situação mais confortável para sua alma, mas é a que está em andamento, por isso, o melhor a fazer nesta parte do caminho é você tentar se adaptar o melhor possível.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando as pessoas se dão uma trégua e se entendem, mesmo que continuem discordando visceralmente, se abre uma janela na alma, que compreende a necessidade da convivência acima das emoções negativas que circulam.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Apesar de a vida social cansar um pouco, é um investimento de energia que trará compensações no futuro. Por isso, sacrifique seu conforto e continue articulando seus interesses com as pessoas. Vida social.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Em vez de esperar que a pessoa que lhe interessa se aproxime, procure tomar você a iniciativa, porque este é o momento em que você vai encontrar receptividade, além do quê, as coincidências também jogarão um papel.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há um tempo certo para cada coisa, e agora sua alma encontrará vitalidade se confortando com segurança e sossego. Assim, você se nutrirá direito e depois, se ainda quiser, poderá se aventurar no lado selvagem da vida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda