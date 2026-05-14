Horóscopo de hoje 14/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (14/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Cuide bem de você, não apenas porque você é a única pessoa que conhece bem suas necessidades, como também para se preparar para tudo que vem vindo por aí e que vai precisar de você com saúde e muito boa vontade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Procure atuar com clareza, para que todas as pessoas entendam seus movimentos. Agora não é hora apropriada para fazer mistério nem tampouco guardar segredo sobre suas pretensões. Agora é hora de se expressar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os sorrisos afáveis e a simpatia são boas condições que amenizam os relacionamentos, porém, você já deveria saber, por experiência, que em muitos casos há sorrisos e simpatias fingidas. Isso é algo para se tomar cuidado.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Essas pessoas que circulam pela sua vida agora, trazem informações que enriquecem a alma, mas que, ao mesmo tempo, produzem questionamentos, porque derrubam os convencimentos aos quais tinha se acostumado.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Fazendo o certo, seguindo pela linha da retidão, ainda que não seja possível garantir a vitória absoluta, pelo menos você terá dado o exemplo de que é possível administrar tudo com sabedoria. Esse é um patrimônio.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As boas e as más pessoas circulam por aí misturadas, portanto, é melhor continuar socializando ciente disso e aproveitar para exercitar o discernimento, função mental capaz de distinguir umas e outras pessoas. É assim.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Aceite os riscos e aposte alto no seu futuro, porque mesmo que os resultados não venham a ser tão bons quanto imaginados, no mínimo você ganhará a experiência de se perceber jogando alto apesar do medo nas entranhas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Faça a experiência de abrir mão de sua necessidade de controle e liderança, outorgando essas condições às pessoas com que você se relaciona e que representam aquilo que é desejável acontecer. Em frente com isso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As complicações não são necessariamente um sinal de que se deva corrigir o rumo das coisas, ao contrário. As complicações surgem justamente porque o caminho está correto, e tudo segue de acordo aos planos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você está no lugar certo, mesmo que não seja do seu total agrado. Por que é o lugar certo? Porque por esse circulam as pessoas com que você pode estabelecer laços de cooperação que vão facilitar muito a sua vida.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quando a alma se sente segura e confortável no ambiente em que passa uma boa parte do tempo, tudo o mais tende a ser visto com bastante alegria. Procure, por isso, investir o tempo necessário para arrumar o ambiente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Preserve a lucidez diante de tudo que anda acontecendo, porque se você se deixar levar pela ansiedade e o mau humor, as coisas que poderiam ser solucionadas com relativa facilidade se tornariam difíceis de administrar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)