Horóscopo de hoje 14/05: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 14 de maio de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (14/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
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🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Cuide bem de você, não apenas porque você é a única pessoa que conhece bem suas necessidades, como também para se preparar para tudo que vem vindo por aí e que vai precisar de você com saúde e muito boa vontade.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Procure atuar com clareza, para que todas as pessoas entendam seus movimentos. Agora não é hora apropriada para fazer mistério nem tampouco guardar segredo sobre suas pretensões. Agora é hora de se expressar.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Os sorrisos afáveis e a simpatia são boas condições que amenizam os relacionamentos, porém, você já deveria saber, por experiência, que em muitos casos há sorrisos e simpatias fingidas. Isso é algo para se tomar cuidado.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Essas pessoas que circulam pela sua vida agora, trazem informações que enriquecem a alma, mas que, ao mesmo tempo, produzem questionamentos, porque derrubam os convencimentos aos quais tinha se acostumado.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Fazendo o certo, seguindo pela linha da retidão, ainda que não seja possível garantir a vitória absoluta, pelo menos você terá dado o exemplo de que é possível administrar tudo com sabedoria. Esse é um patrimônio.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
As boas e as más pessoas circulam por aí misturadas, portanto, é melhor continuar socializando ciente disso e aproveitar para exercitar o discernimento, função mental capaz de distinguir umas e outras pessoas. É assim.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Aceite os riscos e aposte alto no seu futuro, porque mesmo que os resultados não venham a ser tão bons quanto imaginados, no mínimo você ganhará a experiência de se perceber jogando alto apesar do medo nas entranhas.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Faça a experiência de abrir mão de sua necessidade de controle e liderança, outorgando essas condições às pessoas com que você se relaciona e que representam aquilo que é desejável acontecer. Em frente com isso.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
As complicações não são necessariamente um sinal de que se deva corrigir o rumo das coisas, ao contrário. As complicações surgem justamente porque o caminho está correto, e tudo segue de acordo aos planos.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Você está no lugar certo, mesmo que não seja do seu total agrado. Por que é o lugar certo? Porque por esse circulam as pessoas com que você pode estabelecer laços de cooperação que vão facilitar muito a sua vida.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Quando a alma se sente segura e confortável no ambiente em que passa uma boa parte do tempo, tudo o mais tende a ser visto com bastante alegria. Procure, por isso, investir o tempo necessário para arrumar o ambiente.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Preserve a lucidez diante de tudo que anda acontecendo, porque se você se deixar levar pela ansiedade e o mau humor, as coisas que poderiam ser solucionadas com relativa facilidade se tornariam difíceis de administrar.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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