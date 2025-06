Horóscopo de hoje 13/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira 13/06, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

As coisas se complicam em todos os âmbitos, porém, evite tomar isso como um sinal de que tudo vai adquirir esse tom nos próximos tempos, porque muito provavelmente as tormentas passarão e não deixarão rastros. Melhor assim

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Apesar de tudo e de todos, continue tentando, porque mesmo que as adversidades tenham se tornado tão densas que pareçam insuperáveis, você verá que a persistência trará resultados que compensam. Um pouco mais ainda.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Que garantia poderia haver de que as pessoas tratem você compreensivamente pelo fato de você as tratar assim? Enquanto o egoísmo autocentrado continuar predominando nos relacionamentos, essa garantia não existe.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Quando você encontrar as pessoas que, inconscientemente, não admitem que haja qualquer ponta de esperança e alegria em ninguém, procure não expressar abertamente seu ânimo, para não atrair atenção indesejável.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A tensão precisa ser administrada com sabedoria, porque se você permitir que a impaciência tome as rédeas, é certo que os resultados complicariam ainda mais o cenário. Difícil manter a cabeça no lugar, mas necessário.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Continue treinando tudo que você pretende expressar, até encontrar a forma mais original e criativa que se adeque aos seus intuitos. É tentativa e erro, mais erro do que tentativa, mas está valendo.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Tudo que veio sendo feito em conjunto com outras pessoas encontra dificuldades e contrariedades, tão densas algumas que pareceria ter chegado a hora de desistir. Porém, não seria esse o caso. Presença de espírito.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Ainda que as pessoas não se atrevam a expressar abertamente seus ressentimentos, de forma inconsciente elas vão criando obstáculos e dificuldades para que ninguém desfrute do progresso disponível. É assim.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O custo de vida só aumenta, e os ganhos não acompanham esse ritmo. É hora de rever alguns gastos, não para diminuir seu estilo de vida, mas para se adaptar ao espírito dos tempos, sem entrar em crises inúteis.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Encontrar seu lugar está difícil, mas não impossível. Acontece apenas que as pessoas andam todas bastante desorientadas, é difícil encontrar alguém que esteja com a cabeça no devido lugar. Isso vai passar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O meio de campo ficou bastante embolado e por algum tempo as coisas vão se manter assim, porém, não vieram para ficar. A estagnação durará o tempo que seja necessário, até você encontrar a saída e se dedicar a ela.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Mesmo que esteja muito difícil colocar as coisas no trilho desejável, não é hora de você desistir de continuar batendo na tecla de suas pretensões. Talvez seja, isso sim, hora de mudar de estratégia. Experimente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)