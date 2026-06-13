Horóscopo de hoje 13/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (13/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Agora o assunto é muito mais você investir tempo e energia em se aproximar daquilo que seria satisfatório do que continuar gastando em tomar distância das pessoas e situações que provocam desconforto. Positivo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Quando a mente está agitada, você pode, eventualmente, estar no paraíso, mas não vai perceber e ainda vai provocar sobressaltos onde seria desnecessário. Se você busca sossego, comece por sossegar sua mente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Para preservar a saúde mental em bom funcionamento, é imprescindível que você atue de acordo com a natureza de seus desejos, porque pretender satisfação sem fazer nada a respeito é o que acaba com a saúde.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Quando você sente muito, mas não compreende a natureza das sensações, a alma fica congestionada com excesso de informações, e pouca iniciativa para atuar de acordo ao que sente. Procure manter o dinamismo em dia.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Tudo se acerta, mesmo que não seja na velocidade que sua urgência interior requer. Portanto, confie em seu taco e aposte alto no futuro, conduzindo as coisas com inteligência e astúcia de acordo com suas pretensões.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Com menos esforço do que o habitual, você obterá melhores resultados, mas esse efeito é temporário, precisa ser aproveitado enquanto estiver em andamento, com você não gastando tempo em queixas e lamúrias.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A vida social será sempre um âmbito existencial em que você precisa investir tempo e recursos, porque dela surgem oportunidades que de outra forma passariam despercebidas. Nem tudo é festa, ainda assim vale a pena.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Anda acontecendo coisa demais ao mesmo tempo e seria melhor sua alma aceitar que não sabe lidar com grande parte do que acontece. Pedir ajuda é uma alternativa saudável, andar com calma e cuidado é outra.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os sentimentos entre as pessoas são para lá de ambíguos, porque em cada uma delas habitam emoções desencontradas, que se projetam com vigor dentro de cada um e de todos os relacionamentos em que elas se envolvem.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O contato social mais intenso merece atenção de sua parte, e uma enorme dose de sabedoria, para evitar confrontos que seriam inúteis e, ao mesmo tempo, fomentar as articulações necessárias aos seus interesses.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se você quer se aproximar de alguém, procure tomar as iniciativas necessárias que deixem claras suas intenções, senão o tempo vai passar e provavelmente nada vai acontecer, o que seria uma verdadeira pena.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Por enquanto e por um breve espaço de tempo, prefira o abraço da sossegada normalidade, lance mão de tudo que seja confortável e seguro, porque ficar se aventurando pelo lado selvagem da vida não compensaria.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)