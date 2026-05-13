Horóscopo de hoje 13/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (13/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Cuide de você da melhor maneira possível, para passar seus dias com leveza e alegria, criando uma perspectiva mental e emocional que lhe sirva de suporte para aguentar o tranco de ter de lidar com certas pessoas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se você se expressar com a maior clareza possível, explicando tudo como se estivesse se dirigindo a uma criança, facilitará tudo para todos, inclusive para você também, pois, não precisará repetir nada. Em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Mesmo que seus planos sejam maravilhosos, e talvez por serem assim, melhor você não os expor abertamente, porque circulam por aí certas pessoas, bem maliciosas, que os vão distorcer. Observe bem as pessoas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Ainda que você tenha se acostumado a ver as coisas e o mundo de determinado ponto de vista, é agora que, através das pessoas novas que circulam pela sua vida, é possível mudar esse ângulo e enriquecer a percepção.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O efeito de suas ações será sentido de imediato, porém, o mais importante do que você colocar em marcha agora será percebido a médio e longo prazo. É melhor, por isso, organizar muito bem as atividades em curso.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Exponha suas ideias, mas se prepare para receber críticas e faça pouco caso dessas, porque no meio desse monte de gente maliciosa haverá também aquelas pessoas que saberão apreciar seu conhecimento e o aproveitarão.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Percebendo uma chance, mesmo que mínima, de as coisas darem certo, agora seria um bom momento para tomar atitudes mais arriscadas, apostando alto na sequência do futuro. Nada é garantido, mas o atrevimento tende a compensar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Ouça com atenção o que as pessoas propõem, porque mesmo que seja diferente de como você faria, agora é um momento em que seria sábio de sua parte experimentar que a liderança não seja sua, mas de outrem. Experiência.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Evite o isolamento nesta parte do caminho, está tudo posto para que você estabeleça alguns laços de cooperação mutua que vão ser muito úteis, senão de imediato ao menos daqui a alguns dias. Relacionamentos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite o isolamento nesta parte do caminho, está tudo posto para que você estabeleça alguns laços de cooperação mutua que vão ser muito úteis, senão de imediato ao menos daqui a alguns dias. Relacionamentos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Continue mexendo na realidade mais próxima, aquela que é sustentada através dos ritmos da rotina, porque é sobre essa dimensão que sua alma anda construindo um futuro que irá se tornando visível ao longo do tempo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A diversidade e multiplicidade dos assuntos que se apresentam pode dar um pouco de vertigem, porque sua alma parte do princípio de que essas coisas vieram para atrapalhar, mas é tudo ao contrário, vieram para solucionar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)