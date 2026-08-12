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Horóscopo de hoje 12/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (12/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Fazer o que você quer a despeito das eventuais limitações não é mero exercício de liberdade, é também uma afirmação de seus direitos. Se as pessoas gostam disso ou criticam, é problema delas. Você viva sua vida.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Tudo que começa, um dia termina, e porque as coisas terminam elas também ressuscitam e recomeçam. Assim são as coisas, a única coisa realmente estável entre o céu e a terra é a mudança. Acostume-se a essa realidade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 A lucidez é elusiva, quando ela se instala parece ser para sempre, mas logo depois a mente fica embotada e com dificuldade de discernir entre o certo e o errado. Assim são as coisas, se despreocupe disso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Continue investindo tempo e recursos para consolidar seus interesses, nem que para isso tenha de fazer malabarismos ou se estranhar com algumas pessoas, que gostariam que você fizesse concessões indevidas. Melhor não.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

De início, as iniciativas que você toma podem ser um tanto atrapalhadas, mas esse será um efeito temporário, porque a partir do momento em que você manifestar firmeza em suas intenções, o jogo virará ao seu favor.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

São tantas coisas acontecendo simultaneamente e que merecem reflexão, que parece não dar tempo para nada, porém, se você respirar e tornar sereno seu coração, nem que seja por um instante, o tempo estica e alonga.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Mesmo que você tenha de compartilhar o caminho com pessoas que preferiria ver pelas costas, se isso é feito em nome de interesses maiores, cabe desenvolver tolerância e espírito de equipe e tocar a bola para frente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Persistir no esforço é uma boa estratégia, mas só se o objetivo for digno de realizar, porque se não houver algo realmente benéfico envolvido nos resultados, então a persistência mereceria outro nome, teimosia.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Perceba que nem sempre as pessoas estão dispostas ao esclarecimento, mesmo que isso signifique rejeitar algo que as libertaria da dor e sofrimento. Em muitos casos, inadvertidamente as pessoas preferem sofrer.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Por trás da inflexibilidade com que algumas pessoas se comportam há muitas dúvidas e dilemas, mas como elas não se trabalham nem investem em evoluir, acabam culpando os relacionamentos por todos os males do mundo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Passar através das limitações ou se render a essas e se acomodar? Esse é um dilema importante que merece reflexão serena de sua parte, porque tentar encontrar solução simplista para esse só complicaria.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Seria impossível você explorar todas as potencialidades que se apresentam nesta parte do caminho, é preciso você usar o discernimento para selecionar algo que seja factível e não apenas uma promessa. Em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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