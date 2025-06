Horóscopo de hoje 12/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira 12/06, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Além da expressão dos sentimentos, em todo relacionamento é preciso haver atitudes práticas que sejam fiéis traduções desses sentimentos, porque sem os exemplos, tudo seria promessa, teoria sem fundamento.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Pensar bem ajuda muito, não apenas a você individualmente, mas aos relacionamentos em que você estiver envolvido, porque ao você pensar bem se deixam de lado conflitos desnecessários e se foca no que importa de verdade.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

É preciso arriscar um pouco, se expor ao manifestar sentimentos íntimos, porque assim você atrairia a atenção das pessoas que se interessam nesses, porque se ficarem ocultos, quem poderia saber o que você precisa?

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O amor não precisa ajustar contas com nada nem com ninguém, porque não é um instrumento para se obter tais ou quais resultados. O amor é o destino, é o que toda alma busca, é a recompensa maior de todo ser humano.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O amor não é monogâmico, o amor é apenas isso, amor, e se irradia em todas as direções de um coração que tenha sido abençoado com essa virtude. Agora, existem também as regras da civilização, que correm paralelas.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Os bons sentimentos se misturam com outros, de não tão boa qualidade, como o ciúme, por exemplo, porém, assim são as coisas na alma humana, tudo anda junto e misturado. Vale a pena, porém, usar o discernimento.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Esse lugar quente e acolhedor como abraço amoroso talvez não esteja tão disponível de imediato, mas a falta há de reacender em você a busca, porque não vale a pena existir entre o céu e a terra sem amor algum.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Se for necessário dizer algumas coisas que atualizem os bons sentimentos, não se abstenha de as dizer, mesmo que seja difícil encontrar as palavras certas. Não são as palavras, mas o que há nas entrelinhas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os bons sentimentos não hão de se tornar moeda de troca nos relacionamentos, a toda hora é importante expressar gratidão e carinho, inclusive nos momentos em que tudo indicaria o sentido contrário. É por aí.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sem tomar alguma atitude concreta, seria ingênuo de sua parte esperar que as pessoas adivinhassem seus sentimentos ou intenções. É importante tomar iniciativas práticas para que os sentimentos fiquem evidentes.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O amor fundamental é aquele que nunca encontra expressão adequada, mas que, em silêncio, é nutrido no fundo do coração e que não precisa de uma pessoa em especial para ser irradiado, ele é o que é, por si mesmo.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

A saúde física, emocional, intelectual e espiritual não é uma experiência individual, é uma experiência em conjunto, está em dependência da saúde dos relacionamentos sociais em que você se envolve. É por aí.

